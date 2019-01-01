以前的「元旦」不是1月1日！　古人跨年都在「除夕夜」





▲2018台北市跨年晚會。（圖／記者李毓康攝）

大陸中心／綜合報導

現在只要一提到元旦，大家馬上就會想到1月1日，年輕人利用這一天的假期來補昨天「熬夜跨年」的眠；而正常作息的市民可能就會利用這天，出去走走、造訪親友。然而，事實上古代也有「元旦」，時間不一樣、意義也差很多，更多的是以農民工作為基礎而做的時間計算。

據《中新社》報導，按字面意思解釋，元是「首」的意思，旦是「日」的意思，兩者合起來就是「新年開始的第一天」；然而，元旦又稱為「三元」，年歲之元、月之元、時之元，就是現在俗稱的「正月初一」。

有很多歷史經典裡都記載著有關元旦的字句，例如唐朝房玄齡主導修編的《晉書》與宋代吳自牧《夢梁錄》；其中《夢梁錄》還記載著，「正月朔日，謂之元旦，俗呼為新年。一歲節序，此為之首」，很明顯地指出元旦就是「一年的開始」。

報導也說，但實際上，元旦的來源跟農民生活比較有關係，例如，做農就需要一些準確的時間點，來執行種植或收割，所以就發明了曆法，現也稱為農民曆。

古人發現了日夜交替、月缺月圓及春夏秋冬四季輪迴的現象，最終晝夜交替的週期稱「日」、月相變化的週期為「月」，穀物成熟週期就代表著春夏秋冬叫「年」，也就是現在地球環繞太陽一周的時間。

報導指出，直到民國初年，當時的政府修改曆法，把西方陽歷作為正式的時間體系，將所有的傳統節日一律移至陽曆，於是陽曆1月1日就被定名為「元旦」，而傳統的元旦則更名為「春節」。