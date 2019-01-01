　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

以前的「元旦」不是1月1日！　古人跨年都在「除夕夜」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2018台北市跨年晚會。101跨年煙火,101煙火,2018101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲2018台北市跨年晚會。（圖／記者李毓康攝）

大陸中心／綜合報導

現在只要一提到元旦，大家馬上就會想到1月1日，年輕人利用這一天的假期來補昨天「熬夜跨年」的眠；而正常作息的市民可能就會利用這天，出去走走、造訪親友。然而，事實上古代也有「元旦」，時間不一樣、意義也差很多，更多的是以農民工作為基礎而做的時間計算。

據《中新社》報導，按字面意思解釋，元是「首」的意思，旦是「日」的意思，兩者合起來就是「新年開始的第一天」；然而，元旦又稱為「三元」，年歲之元、月之元、時之元，就是現在俗稱的「正月初一」。

有很多歷史經典裡都記載著有關元旦的字句，例如唐朝房玄齡主導修編的《晉書》與宋代吳自牧《夢梁錄》；其中《夢梁錄》還記載著，「正月朔日，謂之元旦，俗呼為新年。一歲節序，此為之首」，很明顯地指出元旦就是「一年的開始」。

報導也說，但實際上，元旦的來源跟農民生活比較有關係，例如，做農就需要一些準確的時間點，來執行種植或收割，所以就發明了曆法，現也稱為農民曆。

古人發現了日夜交替、月缺月圓及春夏秋冬四季輪迴的現象，最終晝夜交替的週期稱「日」、月相變化的週期為「月」，穀物成熟週期就代表著春夏秋冬叫「年」，也就是現在地球環繞太陽一周的時間。

報導指出，直到民國初年，當時的政府修改曆法，把西方陽歷作為正式的時間體系，將所有的傳統節日一律移至陽曆，於是陽曆1月1日就被定名為「元旦」，而傳統的元旦則更名為「春節」。

ET快訊
夫妻人工授精產女　無恥醫竟「自己射」...42年後才知
快訊／西門町武昌街火警　人潮眾多警消搶救中
耗資1.2億元10萬發狂噴　雪梨絕美煙火出包「停在2018年

關鍵字：元旦,農曆,公歷,陽曆,陰曆,農民曆

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

以前的「元旦」不是1月1日！　古人跨年都在「除夕夜」

影／尾牙抽中「有薪假1年」！長髮妹爽謝老闆　網一看揭殘酷真相：快離職吧

日本「胖虎火鍋」挑戰味蕾　愛吃食物全喇一鍋...每3人就有1個吃過

友人問「後面是誰？」　美婦人在家視訊拍到白色外星人

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

以前的「元旦」不是1月1日！　古人跨年都在「除夕夜」

影／尾牙抽中「有薪假1年」！長髮妹爽謝老闆　網一看揭殘酷真相：快離職吧

日本「胖虎火鍋」挑戰味蕾　愛吃食物全喇一鍋...每3人就有1個吃過

友人問「後面是誰？」　美婦人在家視訊拍到白色外星人

蔡依林首唱新歌最後「擦汗」曝原因！　下台看這個感動哭了

喜歡一個人逛街、看電影　代表你心思細膩，擁有四項迷人特質

合歡山追雪客意外驚喜！ 見證全台公路最高點元旦升旗

不花錢也能玩整天！粉紅貨櫃、天然溫泉　桃園6大新開景點

中日會長盃／和興和局止7連敗　教頭：讓球員多磨練

嘉義惡男虐殺1貓1狗　動保志工飛車250K鬼門關前搶救13隻

Outlander＆日蝕改裝看這！三菱東京展還有超帥得利卡

習近平發表新年賀詞　書架上「7張新照片」藏2018年亮點

中美建交見證人！卡特籲避免「現代冷戰」：美應認知無權干涉中國

肉鬆蛋捲、雞仔都開罸　桃機跨年查獲6起攜帶肉品入境案

360秒史上最長！　台北101跨年煙火秀

新奇熱門新聞

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：..

主管激戰女下屬　性愛直播片瘋傳

無限性愛島曝光　男客激戰16女

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

300萬跑車送修　隔天3P車震..

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

美婦在家視訊聊天　友問：後面有..

AV「小學生」床戰女優　男人都..

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3..

現在的春節是原本的元旦？

葉問死前拍下詠春拳　罕見影片曝..

爽擠連線7顆衛星粉刺！網重看3..

更多熱門

相關新聞

巨人盃國際青少年棒賽　開賽

台南市政府推出「2019台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」，與大家一同慶祝新年到來，計有日本6隊及來自全國29支棒球勁旅，元旦起一連5天在遠東科大棒球場、嘉藥科大棒球場、小北A、B棒球場、善化國小棒球場、金城文小45棒球場、歸仁國中棒球場熱血競技。

新北元旦147對新人登記結婚

永福星星兒　展開元旦第1天

頂刺骨寒風　岸巡強化查緝非洲豬瘟

元旦假期　警陸空總動員投入交疏

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

網聽膩她唱舊歌！謝金燕：不要再唱跨年

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

孫安佐超強潛能又+1！靠這個收服獄友…PTT蓋2千樓讚爆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

KAI撞見JENNIE與MINO對視！

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

金宇彬澳洲跨年！身旁申敏兒緊勾他

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面