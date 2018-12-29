台南跨年黃偉哲邀競選對手一起迎新送舊　邁向合作新世代

▲台南市長黃偉哲邀請今年其他5位台南市長競爭對手，一起參加跨年晚會，揮手告別2018，迎接2019年。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



2019台南心時代跨年晚會將於12月31日在高鐵台南站前廣場熱鬧舉辦，台南市長黃偉哲表示跨年倒數往往都是晚會最高潮，為了讓市民朋友可以盡興，不受到打斷，保持愉悅的心情，迎接嶄新的一年，今年規劃不上台倒數，只在舞台下陪大家一起倒數，他也邀請競選對手一起來迎新送舊。



市府說今年年跨年晚會，會挑選適當的時段，由黃偉哲市長與新市府團隊上台，簡單地向全體市民朋友祝賀新年快樂。除了不上台倒數，黃偉哲市長也表示已經邀請今年其他5位台南市長競爭對手一起參加跨年晚會，揮手告別2018，迎接2019年。市府12月28日已將邀請卡送到3位候選人的辦公室，29日還會送到其他2位候選人的辦公室，目前還不確定他們是否會出席，但誠摯邀請他們一同參加，期待大家可以不分黨派，一起為台南的未來打拼，讓這座城市更好。



今年台南跨年晚會有濃濃的台南味，新聞處表示除了邀請最有台南味的金曲歌王謝銘祐，以及在地饒舌歌手大支，倒數主題更是「每個市民都可以是大明星」，邀請在各領域為了夢想努力耕耘的市民一起上台倒數，包括青創世代、新農人、台南之光、新住民的代表，希望讓更多人看到台南在地特色。



新聞處指出市府團隊會思考讓每一年的台南跨年晚會更不一樣，因為台南的城市品牌已經逐漸打響名號，未來跨年晚會將強調更獨特的台南味，更貼近台南在地脈絡，重視不同多元的族群，期待讓更多人認識台南的生活、人情與堅持，「越在地越國際」是營造城市魅力的重要方式，也是台南市未來舉辦跨年晚會的方向。