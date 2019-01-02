雜貨輪公海翻覆15人落海　搜救單位：誰先看到就誰先救



▲韓國籍的漁船行經公海，救起2名緬甸級的船員。（圖／記者柳名耕翻攝）

突發中心／台北報導

2日上午原本傳出有艘台灣籍漁船在公海翻覆，國搜中心、海巡署隨即派遣定翼直升機、桃園艦前往救援，不過後來確認翻覆的是帛琉籍的雜貨輪，而國搜中心的直升機以及海巡的船隻還是前往搜救，對此相關搜救單位指出，類似的救援其實是國際間既定的潛規則，誰看到人就誰先救，除非沒有立即性危險，才會通報搜救範圍所屬的國家前來接手。

1艘滿載農產品等物品的雜貨輪在2日上午7點時許行經松山東北方190浬的公海遭風浪吹翻，船上15名船員紛紛落海，當時韓國籍的漁船剛好經過救起了2名緬甸籍船員，韓國搜救中心原以為翻覆的是台灣籍漁船隨即通報國搜中心以及日本、大陸搜救中心。

國防部、海巡署獲報後先後派遣直升機以及連江艦、桃園艦前往救援，雖然最後確認翻覆的非本國籍船隻，但目前相關單位還是在現場救援，不過經船公司確認，船上有1名台灣籍的陳姓船員（41歲）尚未獲救。

由於這次船隻翻覆的範圍是公海，也是大陸的搜救範圍，台灣搜救相關單位表示，遇到類似救援的情況，國際的慣例就是「誰看到誰先救」，除非沒有立即的危險，才會在現場等待，並通知所屬救援的國家到場，確認沒問題才會離開現場；但如果打撈起來的是遺體，那就會把遺體載到海峽中線，由大陸的搜救單位過中線前來交接遺體。

▼國搜中心派出S70C救援直升機率先抵達現場。（圖／取自海軍網站）

