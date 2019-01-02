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高雄元旦空拍曝光！韓總忍淚升旗　網友震撼「以前真的是邊緣城」

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▲韓國瑜市長首度參加高雄市升旗典禮 。（圖／新聞製播聯誼會提供）

▲韓國瑜市長首度參加高雄市升旗典禮 。（圖／新聞製播聯誼會提供）

 政治中心／高雄報導

韓國瑜首度以高雄市長身分參加跨年、元旦，大選後「韓流」威力不減，他不僅在晚會上宣布破紀錄達80萬人次，「超級粉絲」一路到天亮死忠相隨，升旗典禮上千民眾到場擠爆！現場有網友曝光空拍畫面，可見密密麻麻的人潮配上國旗海飄揚，大讚失傳已久的高雄升旗強勢重現，讓網友感動大嘆「關注度差太多，以前真的是邊緣城」。

韓國瑜繼夢時代跨年晚會後，和夫人李佳芬清晨接著前往林園迎接第一道曙光，再返回文化中心參加元旦升旗典禮，一路都有一票死忠「韓粉」相隨，一位養生館老闆娘更特地從桃園搭高鐵南下，天黑跟到天亮！升旗典禮上更難得出現上千爆滿人潮，有人為了免費的限量5000張一卡通而來，前一晚9點就來排隊，還有一名白髮男子揮舞國旗，興奮直呼「跨完年就來卡位」，只為看韓總一面。

▲▼高雄市長韓國瑜夫婦1日上午到林園汕尾漁港迎接曙光。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄元旦空拍曝光！韓總忍淚升旗　網友震撼「以前真的是邊緣城」。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄元旦空拍曝光！韓總忍淚升旗　網友震撼「以前真的是邊緣城」。（圖／高雄市政府）

▲超級粉絲一路跟隨跨年到天亮，韓總見國旗海忍淚升旗。（圖／記者宋德威攝、高雄市政府）

▲▼高雄元旦空拍曝光！韓總忍淚升旗　網友震撼「以前真的是邊緣城」。（圖／翻攝YouTube／HANK LI）

▲元旦空拍曝光！網友震撼「以前真的是邊緣城」。（圖／翻攝YouTube／HANK LI）

韓國瑜致詞時高呼高雄新的一年要崛起，「這一次高雄成為全台灣全世界華人的亮點，讓我們高雄鄉親可以掌握幾十年來，從來沒有這麼好的發展機遇。」大家在108年的第一天一起升旗，很多人都很久沒有好好愛自己國家了，熱愛國家的情緒被壓抑「今天看到國旗冉冉上升讓人感動，也會熱淚盈眶。」

韓國瑜離開時難掩疲憊地說，前晚跨年跨太晚，一大早又跑到林園，「只睡2個小時，比較累一點」，並重申愛國主義「青年人到社會各階層，愛國主義有的時候還是滿重要的，讓我們熱愛自己的國家，熱愛自己的國旗。」

有網友分享升旗典禮空拍影片在批踢踢政黑版，大讚「高雄失傳已久的升旗典禮熱情就在今天，真的好久好久沒看過這麼多人一起參與升旗了，國旗真的很漂亮！」鄉民感動大推「人比想像的多」、「好壯觀」、「今年少說破萬了吧」、「讓韓知道以前高雄有多慘，做那些事不但外人不知道，聯高雄市民也沒多少人曉得，完全邊緣人」。但也有人認為過去前市長陳菊時代就有，「每年都一堆人去搶一卡通」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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