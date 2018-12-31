吳敦義怎麼選總統？胡幼偉提5建言　搭檔王金平、閣揆朱立倫

▲馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，這讓國民黨的太陽們對2020總統大選躍躍欲試，朱立倫卸任新北市長著眼於總統大位，國民黨黨主席吳敦義的未來動向更備受關注。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，吳敦義須召開記者會說明參選動機，副手搭檔找前立法院長王金平，並請朱立倫接行政院長。

胡幼偉31日在臉書表示，就學理而言，沒有不能行銷的候選人，他的朋友不信，還舉例吳敦義無論如何不可能當選總統，於是他提出五種對吳敦義有利的輔選方法；第一，吳敦義要慎重舉行一次記者會，說明參選動機與理念，一人出席，不要有人陪同，避免失焦。

第二點他認為，吳敦義在記者會中要重新定義總統為「國家運作的最終協調者，以及兩岸、國防與外交政策制定者」，即宣示當總統後，只負責五院間的協調，以及兩岸、外交與國防政策的研擬，其他內政事務，遵守憲法規定，由最高行政機關，即行政院全權負責，總統不再過問內政，只負責維護國家安全、兩岸和平與台灣對外關係。

胡幼偉建議，第三點吳敦義必須在記者會中宣示，若當選總統，請朱立倫擔任行政院長，負責未來四年中，讓台灣由窮轉富、由弱變強；第四，對於王金平，則可提為競選搭檔，二人當選後，王金平以副總統身份，負責聯繫國內民間社團、海外僑界，厚植台灣內外團結向心力量。

胡幼偉進一步指出，第五，對於前總統馬英九，吳敦義可將聘為資政，繼續為兩岸關係及外交工作貢獻心力；此外，吳敦義應強調，經民進黨的一番催殘後，國家應由老中青三代政治工作者通力合作，吳敦義和王金平做朱立倫的後盾，馬英九從旁協助，朱立倫、中生代，和年輕一輩，在中央及地方政府與議會中放手做事，共同翻轉台灣。

胡幼偉還說，四年後，中生代對國家政務已有完整歷練，將可順利接棒大位，繼續培植人才，參與國家建設。

胡幼偉強調，不能保證吳敦義說出這番論述後，就能說服多數民眾，他只是舉例說明，吳敦義要選總統，這是有點道理的一番說詞；他只是把高雄市長韓國瑜的四人打牌、明爭暗鬥，只能一人勝出之說，轉化成四位大咖通力合作，為國為民謀福的一番規劃，為國民黨的重新執政，點出意義，對吳敦義而言，是一種可思考的策略。

▲胡幼偉。（資料照／記者周佩虹攝）