　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義怎麼選總統？胡幼偉提5建言　搭檔王金平、閣揆朱立倫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

▲馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，這讓國民黨的太陽們對2020總統大選躍躍欲試，朱立倫卸任新北市長著眼於總統大位，國民黨黨主席吳敦義的未來動向更備受關注。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，吳敦義須召開記者會說明參選動機，副手搭檔找前立法院長王金平，並請朱立倫接行政院長。

胡幼偉31日在臉書表示，就學理而言，沒有不能行銷的候選人，他的朋友不信，還舉例吳敦義無論如何不可能當選總統，於是他提出五種對吳敦義有利的輔選方法；第一，吳敦義要慎重舉行一次記者會，說明參選動機與理念，一人出席，不要有人陪同，避免失焦。

第二點他認為，吳敦義在記者會中要重新定義總統為「國家運作的最終協調者，以及兩岸、國防與外交政策制定者」，即宣示當總統後，只負責五院間的協調，以及兩岸、外交與國防政策的研擬，其他內政事務，遵守憲法規定，由最高行政機關，即行政院全權負責，總統不再過問內政，只負責維護國家安全、兩岸和平與台灣對外關係。

胡幼偉建議，第三點吳敦義必須在記者會中宣示，若當選總統，請朱立倫擔任行政院長，負責未來四年中，讓台灣由窮轉富、由弱變強；第四，對於王金平，則可提為競選搭檔，二人當選後，王金平以副總統身份，負責聯繫國內民間社團、海外僑界，厚植台灣內外團結向心力量。

胡幼偉進一步指出，第五，對於前總統馬英九，吳敦義可將聘為資政，繼續為兩岸關係及外交工作貢獻心力；此外，吳敦義應強調，經民進黨的一番催殘後，國家應由老中青三代政治工作者通力合作，吳敦義和王金平做朱立倫的後盾，馬英九從旁協助，朱立倫、中生代，和年輕一輩，在中央及地方政府與議會中放手做事，共同翻轉台灣。

胡幼偉還說，四年後，中生代對國家政務已有完整歷練，將可順利接棒大位，繼續培植人才，參與國家建設。

胡幼偉強調，不能保證吳敦義說出這番論述後，就能說服多數民眾，他只是舉例說明，吳敦義要選總統，這是有點道理的一番說詞；他只是把高雄市長韓國瑜的四人打牌、明爭暗鬥，只能一人勝出之說，轉化成四位大咖通力合作，為國為民謀福的一番規劃，為國民黨的重新執政，點出意義，對吳敦義而言，是一種可思考的策略。

▲▼行政院發言人胡幼偉，16日出席院會後記者會。（圖／記者周佩虹攝）

▲胡幼偉。（資料照／記者周佩虹攝）

ET快訊
帶星巴克上班「被離職」！店長CALL他刪文：怕工作不好找
蘇打綠青峰真的拆夥了！決定自己唱「說不怕是騙人」
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：吳敦義,王金平,朱立倫,胡幼偉

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

未提供足夠資源給自閉症者　監委糾正基隆市政府、衛福部

馬英九圍國旗圍巾自稱「秒變暖男」　網友：陽光老男孩

高嘉瑜春聯1月12日才出爐　廣州暨南大學捷足先「貼」

誤闖政治的小白兔　吳音寧嘆「2018對我來說是奇怪的一年」

賴清德喊明年加薪有感　孫大千：放羊的孩子

韓國瑜想開放陸資買房　徐永明：當市長不是在錄「韓總夢想家」

21字回應2020是否與國民黨合作　張善政：做好自己的準備

韓國瑜化身小智還不夠　寶可夢最快明年2月燈會出沒高雄

柯文哲稱有兩個人格　搞笑濟公和嚴肅勤政的雍正

新進憲兵沒穿過甲種服裝　5營區執勤換回引基層怨言　

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

21字回應2020是否與國民黨合作　張善政：做好自己的準備

韓國瑜化身小智還不夠　寶可夢最快明年2月燈會出沒高雄

柯文哲稱有兩個人格　搞笑濟公和嚴肅勤政的雍正

新進憲兵沒穿過甲種服裝　5營區執勤換回引基層怨言　

黃色小鴨重返高雄　觀光局長潘恆旭想辦「金黃鴨」PK大賽

迎接2019總統府發國旗！洪孟楷批：官網變形國旗錯兩年何時改？

海放馬英九！他列蔡英文「5大政績」　薪水6萬+觀光客千萬...PTT狂推

馬英九元旦文告細數政績　蔡英文連3年取消今改邀媒體至官邸

影／六福皇宮熄燈　馬英九感傷：我選總統發表第一個政見就在這

王世堅「南北菜蟲一起串聯」圈粉　陸客搶看「恰吉寶寶」服務處

21字回應2020是否與國民黨合作　張善政：做好自己的準備

天生瘦子的星座TOP3　天秤明明不胖卻最愛喊減肥

老公脫稿告白：下輩子做牛做馬還妳❤　嚴立婷神回…網推爆：超中肯

向年終說掰！　百度年前辭退55名員工：他們多次虛報計程車資

尾隨住戶進社區搭電梯到頂樓　牛肉批發商小開墜樓亡

《復仇者聯盟》粉絲發文狂轟！Netflix「認錯」更新了

影／超商老闆撞臉馬雲！直播「靠長相」吸百萬粉絲　網笑噴：小心侵權

酒店喝不爽秒變「阿尼基」　他包廂內開槍嚇小姐判刑3年10月

賴清德娶媳婦！小倆口婚禮「熱舞進場」默契100%　賓客嗨翻

屁孩油門當煞車「猛衝超商」　網傻眼：免下車購物真方便

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

政治熱門新聞

新娘米篩遮頂　內行人一看秒懂

蔡英文做超多！83項政績一次看

回應陸資買房議題　韓：有前提

高嘉瑜祝福「家瑜」　網友催婚：..

大陸政策鬆綁　「韓市長團」3天..

韓國瑜開放陸資買房　徐永明：以..

賴清德頻強調早生貴子　力讚兒：..

柯市府愛傳LINE「休假晚回被..

府元旦發6000小國旗、萬張國..

陸客來台搶看　「恰吉寶寶」服務..

被質疑專業　黃瀞瑩：還是會難過

管中閔上任　陳師孟批台大也是國..

六福皇宮走入歷史　馬英九出席熄..

高嘉瑜春聯未出爐　廣州暨南大學..

更多熱門

相關新聞

吳敦義不參加總統府元旦升旗！

迎接新年！國民黨30日表示，為了迎接民國108年的到來，歡慶中華民國開國紀念日，國民黨將於元旦當天上午7點，在中央黨部前廣場舉辦升旗儀式，活動現場並備有小國旗供參與民眾索取，歡迎所有民眾一起參與中華民國108年的升旗典禮。

孫大千勸國民黨太陽們「拋掉偶包」

朱立倫神隱4天去哪了？6張美食照洩行蹤

藍營2020人選朱立倫支持率高　先解決五件事

爭2020大位！朱立倫1月成立競選辦公室

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

李光洙認愛李善彬！

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

網對比蔡瑞雪「原圖vs.開濾鏡」嚇歪

向朋友討錢碰壁　他剩300元要撐12天

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

金牛夫送街友外套　妻生氣又感動原因曝

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

新娘米篩遮頂　內行人一看秒懂

柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面