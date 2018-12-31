賴清德喊明年加薪有感　孫大千：放羊的孩子

▲賴清德主持107年行政院年終記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院日前指出，今年國內銀行稅前淨利增加200億元，上市櫃公司前3季稅前淨利成長3400億元，預估明年上市櫃公司與銀行業對員工加薪有籌碼，明年加薪有感。對此，前國民黨立委孫大千認為，行政院當放羊的孩子樂此不疲，不切實際的信心喊話，只會讓低薪月光族再次失望。

行政院長賴清德日前在年終記者會表示，宣布公務員調薪3%後，帶動4成企業加薪，據人力銀行統計調薪比率為3.7%。行政院副院長施俊吉補充，今年總體經濟成長換算附加價值，比去年增加5000億元，且今年國內銀行從1到11月，稅前淨利增加200億元，上市櫃公司前3季稅前淨利成長3400億元，預估明年薪資能繼續成長，讓國人有感。

對此，孫大千31日在臉書表示，近年來台灣GDP屢創新高，企業盈餘頻造佳績，連總統蔡英文都對外宣布「現在是台灣20年來經濟最好的時刻」，但人民的基本薪資究竟增加多少？如今又拿出數據想呼攏民眾，沒人會相信。

孫大千質疑，行政院一再信誓旦旦提醒國內企業，中美貿易戰的戰火一觸即發，且一發不可收拾，「試問，如果中美兩大經濟強權一旦開戰，台灣明年的經濟展望又有什麼理由會叫好又叫座呢？」

孫大千指出，全球的經濟泡沫瀕臨破裂的邊緣，國際經濟及金融專家紛紛提醒投資人在明年進行佈局時須謹慎，若金融風暴爆發，施俊吉口中的「非常強大的加薪動力」從何而來？

孫大千認為，唯有政府以修法的方式，將本國勞工的基本薪資一次大幅調高，才可能打破長期以來無法突破的低薪困境；若民進黨仍天真以為，靠道德勸說就能讓企業大發慈悲，將經濟成長的紅利下放分享到基層勞工，這樣的想法不過是「肖話」罷了。

▲前國民黨立委孫大千。（圖／翻攝孫大千臉書）