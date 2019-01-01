挑戰「淡水蔡依林」呂孫綾　洪孟楷宣布參選新北立委

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國民黨發言人、文傳會副主委洪孟楷1日宣布投入2020立委選戰，參選第10屆新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）的立委選舉，挑戰該選區有「淡水蔡依林」稱號的現任民進黨立委的呂孫綾，此外，前立委吳育昇也傳出勤走基層，有意回鍋，是否重出江湖，備受關注。

洪孟楷在臉書表示，過去馬政府八年執政，與國民黨並未有過多接觸，然在2016年國民黨在野後，當眾人選擇遠離，他毅然決然擔任黨職，並且為黨辯護，捍衛，可以說國民黨越弱時、更加不離不棄，因為他相信，民主政治需要良好的監督制衡，才能夠給民眾更好的生活。

▲國民黨文傳會副主委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

洪孟楷強調，他在政論節目只論理、不硬凹，因為相信「真理越辯越明」，但過去有不對的地方，他也絕不護短；在地方服務上，他更不分黨派、不分顏色，「只要是對地方好的事物，孟楷勇於付出，樂於奉獻。」

洪孟楷說，在這次九合一選舉中看到了「討厭民進黨」的勝利，但不見得是每個人都對於國民黨放心，「如果接下來的選舉，我們還是沒有任何改變，用一樣的面孔來面對選民，這樣怎麼能夠回應民眾對於政黨的期待呢？」

洪孟楷表示，他1983年次，今年36歲，過去十年有完整的中央、地方政府歷練，我曾是台北縣政府蔡家福副縣長秘書，嘉義市政府文化局局長，也是行政院江宜樺院長辦公室專門委員，有中央地方的結合，有信心能夠為公眾爭取權利，「創造地方人人發大財。」