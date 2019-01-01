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挑戰「淡水蔡依林」呂孫綾　洪孟楷宣布參選新北立委

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政治中心／綜合報導

國民黨發言人、文傳會副主委洪孟楷1日宣布投入2020立委選戰，參選第10屆新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）的立委選舉，挑戰該選區有「淡水蔡依林」稱號的現任民進黨立委的呂孫綾，此外，前立委吳育昇也傳出勤走基層，有意回鍋，是否重出江湖，備受關注。

洪孟楷在臉書表示，過去馬政府八年執政，與國民黨並未有過多接觸，然在2016年國民黨在野後，當眾人選擇遠離，他毅然決然擔任黨職，並且為黨辯護，捍衛，可以說國民黨越弱時、更加不離不棄，因為他相信，民主政治需要良好的監督制衡，才能夠給民眾更好的生活。

▲▼國民黨文傳會副主委洪孟楷召開記者會控訴蔡政府營造網路寒蟬效應。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨文傳會副主委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

洪孟楷強調，他在政論節目只論理、不硬凹，因為相信「真理越辯越明」，但過去有不對的地方，他也絕不護短；在地方服務上，他更不分黨派、不分顏色，「只要是對地方好的事物，孟楷勇於付出，樂於奉獻。」

洪孟楷說，在這次九合一選舉中看到了「討厭民進黨」的勝利，但不見得是每個人都對於國民黨放心，「如果接下來的選舉，我們還是沒有任何改變，用一樣的面孔來面對選民，這樣怎麼能夠回應民眾對於政黨的期待呢？」

洪孟楷表示，他1983年次，今年36歲，過去十年有完整的中央、地方政府歷練，我曾是台北縣政府蔡家福副縣長秘書，嘉義市政府文化局局長，也是行政院江宜樺院長辦公室專門委員，有中央地方的結合，有信心能夠為公眾爭取權利，「創造地方人人發大財。」

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關鍵字：洪孟楷,立委

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