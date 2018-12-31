韓國瑜想開放陸資買房　徐永明：當市長不是在錄「韓總夢想家」

▲時代力量立委徐永明。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪時表示，未來會向中央爭取放寬陸資購買高雄房地產。此話一出，引來網友熱烈討論。對此，時代力量立委徐永明30日批評，「出來混總是要還的，當市長不是在錄『韓總夢想家』，開心就好」。

韓國瑜想開放陸資購買高雄房地產，引發熱議，他30應邀到「碳佐麻里」時代店參加剪綵，剪綵完看到媒體主動回應表示，開放陸資買房是有前提的，會以市民感受為優先，若市民認為兩岸交流會得到好處，是逐步可以放寬的，這就是他所講的投資與房地產，但不知為何這議題一直炒。

針對韓國瑜的回應，徐永明在臉書表示，不負責任的態度才讓人民後悔支持，上任典禮要交管五天，搞得市民抱怨連連，頻頻不諳法令政策的失言，包括推賽馬產業鏈、蓋高屏國際大機場和引中資買房地產等，「都讓人覺得韓國瑜是在獨自錄製『韓總夢想家』自嗨節目，大放厥詞，也讓市民丟臉。」

徐永明認為，韓國瑜作為一個市長，任何發言都有政策指標意義，除非韓國瑜先自認「信口開河」是常態，民眾不用太在意，但這不可能，「畢竟市政日常又不是在錄綜藝節目，大家開心就好。」；韓國瑜應記取教訓，說出口的政策構想要有具體內容，只要可行，相信為了高雄更好的發展，立法院不分黨派都會支持與幫忙落實。