　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜想開放陸資買房　徐永明：當市長不是在錄「韓總夢想家」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立委徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委徐永明。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪時表示，未來會向中央爭取放寬陸資購買高雄房地產。此話一出，引來網友熱烈討論。對此，時代力量立委徐永明30日批評，「出來混總是要還的，當市長不是在錄『韓總夢想家』，開心就好」。

韓國瑜想開放陸資購買高雄房地產，引發熱議，他30應邀到「碳佐麻里」時代店參加剪綵，剪綵完看到媒體主動回應表示，開放陸資買房是有前提的，會以市民感受為優先，若市民認為兩岸交流會得到好處，是逐步可以放寬的，這就是他所講的投資與房地產，但不知為何這議題一直炒。

針對韓國瑜的回應，徐永明在臉書表示，不負責任的態度才讓人民後悔支持，上任典禮要交管五天，搞得市民抱怨連連，頻頻不諳法令政策的失言，包括推賽馬產業鏈、蓋高屏國際大機場和引中資買房地產等，「都讓人覺得韓國瑜是在獨自錄製『韓總夢想家』自嗨節目，大放厥詞，也讓市民丟臉。」

徐永明認為，韓國瑜作為一個市長，任何發言都有政策指標意義，除非韓國瑜先自認「信口開河」是常態，民眾不用太在意，但這不可能，「畢竟市政日常又不是在錄綜藝節目，大家開心就好。」；韓國瑜應記取教訓，說出口的政策構想要有具體內容，只要可行，相信為了高雄更好的發展，立法院不分黨派都會支持與幫忙落實。

ET快訊
李光洙認愛李善彬！官方證實：已經5個月了
蔡瑞雪被拍！網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：韓國瑜,徐永明,房地產,高雄,陸資

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／李婉鈺卸任第一天蹦出半球　網友羞喊：好深

改善兩岸關係羅智強有妙招　網友：馬英九不被相公才有可能

侯友宜引用蘇貞昌政見　爭取在新板特區蓋兒童樂園

悼江丙坤　馬英九：對兩岸關係貢獻史上少有、全國罕見

2020總統大選最新民調　藍33%拱朱立倫、綠46%挺賴清德出戰

新北三重立委補選若推陳景峻　將成為2020白綠合作指標

針對總統大選的初選機制　孫大千想問黨中央6個問題

新科議員選總統？　羅智強當出頭鳥：光頭被打到開花在所不惜

六福皇宮今晚走入歷史　馬英九將出席「熄燈派對」

賴清德喊明年加薪有感　孫大千：放羊的孩子

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

小S為工作出差17天　許老三大哭抱住：我不要妳離開我

六福皇宮今晚走入歷史　馬英九將出席「熄燈派對」

賴清德喊明年加薪有感　孫大千：放羊的孩子

韓國瑜想開放陸資買房　徐永明：當市長不是在錄「韓總夢想家」

黨主席之爭！卓榮泰籲黨沒有時間裂解　游盈隆積極拜會地方黨員

「家瑜」結婚高嘉瑜現身祝福　網友追問：什麼時候換妳？

首次質詢不會學王世堅帶道具　呱吉酸「那樣有點可笑」

呱吉驚爆市議員撈錢內幕　突踩剎車「不好說…」

影／別惹學姐森77！　黃瀞瑩甜笑喊：我最討厭亂丟垃圾的人♥

賴清德娶媳新娘「米篩」遮頂　內行人一看秒懂「黃花大閨女」

發6000支小國旗、1萬張國旗紋身貼紙　總統府元旦升旗流程一次看

速霸陸將推WRX STI最新強化版S209　最大馬力上探325匹

優格該吃無糖or原味？懶人早餐吃法「優格杯」...CP值超高

星巴克抽買1送1、全家第2杯1折！衝跨年迎元旦就是要喝咖啡提神

高雄韓式創意料理！肉控最愛蒜味雞腿年糕湯　超狂西瓜燒酒

六福皇宮今晚走入歷史　馬英九將出席「熄燈派對」

核二降載進行測試　原能會緊盯台電不影響供電

四檔股后輪流做　國巨千元到3字頭被「打入冷宮」

快訊／趕跨年！旅客爆搭車潮　高鐵再加開2班北上全車自由座列車

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

「最美主持人」躺A380頭等艙　超奢內部曝光「根本小套房」！

政治熱門新聞

新娘米篩遮頂　內行人一看秒懂

回應陸資買房議題　韓：有前提

高嘉瑜祝福「家瑜」　網友催婚：..

賴清德頻強調早生貴子　力讚兒：..

管中閔上任　陳師孟批台大也是國..

呱吉爆市議員撈錢內幕　突踩剎車..

府元旦發6000小國旗、萬張國..

高嘉瑜遭「討債」　求饒：春聯1..

林俊憲提案：酒駕致死以殺人罪論..

喊話韓國瑜「遠離壞蛋柯文哲」 ..

建設高雄政策　韓：不是隨口講講

賴清德兒迎娶新娘「準備好了」　..

黨主席之爭　卓榮泰籲黨沒有時間..

李正皓：民進黨這3位是國民黨最..

更多熱門

相關新聞

響應全台首富！獸醫院急診費漲6成

高雄市長韓國瑜競選時喊出口號，要打造高雄成為「全台首富」；高雄市一家動物醫院近日打出跑馬燈，表示為響應市長「首富」口號，決定調漲院內急診費用，自2019元旦起，將從600元漲至1000元。對此，高雄市動保處表示，該動物醫院漲價幅度還在合理範圍內，並未違法，因此給予尊重。

韓國瑜20年變化　王世堅：嘴沒變

為了「發財」投韓國瑜？辜寬敏：我看不起

喊話韓國瑜「遠離壞蛋柯文哲」 王世堅：不要淪為葡式蛋塔

喊陳菊該查網讚真男人　王世堅：呵呵我怕他們失望

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

賴薇如生日趴狂歡　整排全是女神

張善為癱瘓5年近況曝光

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

洛基遭黑6年洗白！漫威：被他控制

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑腳全爛

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面