蔡英文新年談話斥兩岸一家親　苗博雅：展現價值立場

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」時指出，新的一年有3大任務，就是「拚民生」的一年，就是「護民主」的一年，就是「守主權」的一年，對於兩岸關係她則說重話，痛斥大陸隱匿豬瘟疫情，「哪來兩岸一家親」。台北市議員苗博雅在網路發文稱讚總統談話，展現價值及立場，但也希望能真正落實。

針對蔡英文的新年談話，苗博雅在臉書發文讚賞，「口氣溫和，態度堅定。很高興能看到元首在元旦談話展現價值立場。這是一篇好的講稿。誠摯希望蔡總統所提到的政策，尤其是三道防護網，都能夠真正落實。新的一年，拚民生、護民主、守主權這三大目標，朝野政黨應該用不同的角度，共同來努力。」

民進黨在九合一大選大敗，苗博雅認為是對執政者最嚴肅的檢驗，但絕對不代表台灣基層的民意想要放棄主權，也絕不代表台灣民眾想要在台灣主體性上做出退讓。她說，「我們不反對兩岸正常的互動，我們更不反對兩岸之間的城市交流，不過，兩岸之間的交流要健康、要正常，不能靠模糊的政治前提，或者強迫就範的通關密語。兩岸之間真正需要的是務實地理解雙方在價值信仰、生活方式與政治制度的根本差異。」

對於蔡英文不滿大陸隱匿豬瘟疫情，痛斥「哪來兩岸一家親」，苗博雅表示贊同，「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？與其千方百計讓臺灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。」

▼蔡英文2019新年談話。（圖／記者周書羽攝）