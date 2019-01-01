2020蔡英文對決吳敦義　許信良：吳會找王金平合作





▲吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

如果說2014年是民進黨最旺的一年，那2018年堪稱是民進黨分崩離析的一年，六都只拿下桃園、台南，且深綠鐵票倉的台南市得票率也不高，更不用說連高雄市都輸掉，使黨內開始擔憂2020總統大選，甚至傳出把機會讓給行政院長賴清德的聲浪。民進黨前主席許信良認為，蔡英文在2020仍會代表民進黨參選，而國民黨則是派出黨主席吳敦義。

許信良接受《上報》專訪時提到，民進黨這次失敗得比預期慘，不過這次慘敗也有個好處，那就是促進黨內團結，因為想選的人深知「這不好選」，在這種情況下，黨閥就會團結。即使外界再怎麼說，民進黨仍會團結支持蔡英文，畢竟要使民進黨起死回生，還是要利用執政優勢，而蔡英文有可能在半年內大破大立，所以民進黨現在會團結支持蔡英文是大勢所趨。

許信良說，國民黨會爭取總統候選人寶座的就是吳敦義、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫跟前總統馬英九，然而後兩者是形象派，儘管過去民調都比較好，這次卻被「韓流」凍僵了。不過颳起「韓流」炫風的高雄市長韓國瑜，形象牌都比不上了，變得和吳敦義不上不下。

許信良認為，國民黨會支持吳敦義，因為他在這次選舉中立下大功，提名韓國瑜參選高雄市長，使韓國瑜順利當選高雄市長，而黨內文化也會回饋於吳敦義；加上吳敦義現在主導國民黨的政局，因此「我的看法是國民黨根本不會初選」，且王金平志不在總統，會回去立法院當院長，使「吳王合作」，一個選總統，一個選立法院長。