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開價「車資215+小費100」！男連3天丟任務　尋找雙B豪車載新娘

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▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子替新娘尋找禮車，但卻開價卻是相當離奇的315元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／綜合報導

「沒有這種行情啦！」一名網友在臉書爆怨公社PO文，有位先生透過APP想要預約新娘禮車，還「希望」是雙B豪華車款，但卻只願意付該路程的計程車費用215元、外加小費100元，因開價太低，單子響了3天都沒有司機願意承接，原PO忍不住砲轟「雙B車款當新娘禮車，行情一天6000元起跳，就算是找國產車款，也沒有315元這種行情啦！」

原PO表示，好友擔任職業司機，近日發現APP內捎來奇妙的任務，仔細看看預約派發單，男子預約任務想尋找新娘禮車，從新北市三重出發到士林，預估車資按照計程車跳表計價開出215元，另外再加付100元小費，開出的價碼總共少少的315元；但男子卻在備註要求，「載新娘去會場，希望E系列或大5以上之大型豪華車輛。」

「預約單響了2天，沒有司機願意承接，你還是不罷休，今天又響了，所以讓你紅一下！」原PO表示，依照一般市價行情，雙B車款當新娘禮車1天就是6000元起跳，從來沒看過有人開價315元，「就算你去找朋友的雙B車幫你開，你也是要包紅包給人家，你紅包會包315元嗎？即便是平價的國產車款，去當禮車也沒有315元這種行情！」

如此與要求不符正比的預算，也讓網友全看傻了眼，「花不起錢要什麼雙B？沒錢還要顧面子」、「沒有任何的車子是這個價錢的，全部去坐公車吧」、「酷，好會精打細算喔」、「看來我也可以準備1萬月租帝寶」、「真是一個天真的孩子」、「這價碼連開貨車的我都不載」、「他開的價格是美金嗎？這年頭什麼樣的人都有，只要敢就贏人！」

▼男子只願意付215元車資、外加100元小費，還「希望」能找到雙B車款。（圖／翻攝爆料公社粉絲團）

▲▼想要求高級車載新娘，卻只願意出315元。（圖／翻攝爆料公社粉絲團）

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關鍵字：315元,新娘,禮車,雙B,司機,車資,小費

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