後續的人生都完了！運將苦苦求饒仍被打瞎眼　殘忍混混卻可能只坐5年牢

社會中心／桃園報導

桃園一名自稱「大樹林幫」囝仔、綽號「阿江」的醉漢，日前晚間發酒瘋，竟打破了運將的右眼，當場血流如注，但運將太害怕，不敢輕舉妄動，仍忍痛把人載到指定地點，動手的醉漢下車前還嗆，「去警察局告我啊」，接著185元的車資沒付就下車閃人。檢方依重傷害等罪嫌起訴。

▲綽號「阿江」的林姓男子搭車發酒瘋，打爆邱姓司機眼球。（圖／爆料公社）

邱姓運將於去年8月16日晚間10點多收到叫車，前往某卡拉OK店載客，但因為遲遲等不到人，所以打電話向車隊回報。沒想到才講到一半，喝醉的37歲林男隨即開門上車，聽到邱姓司機在電話中回報「上來了上來了…」竟無名火起，不斷叫囂找碴，「我想打你，可以嗎」、「我真的是大樹林囝仔啦」。

邱姓運將眼見氣氛不太對勁，趕緊道歉求饒，希望林男高抬貴手，並解釋打電話只是要確認，不料林依舊不滿，隨即用手機砸爆邱的右眼。邱滿臉是血，但仍忍痛將人載到指定地點，豈料林不僅不付錢，還撂話「去警察局告我啊」隨即揚長而去。

邱顧不了那麼多了，趕緊就醫，後來確診右眼視網膜脫離、嚴重撕裂傷，視力僅剩0.01以下，相當於失明的重傷害，已經不能再開車，頓時失去經濟能力的他說，「未來根本不敢去想，因為我後續的人生都完了！」

▲邱姓司機視力剩不到0.01，近乎失明。（圖／記者王亞志攝）

可惡的是，林男事後不僅沒有慰問，還直接神隱！網友發動臉書肉搜發現，林從事汽車鈑金烤漆，過去也做過小黃運將，是桃園區某宮廟不良分子。

林男眼見眾怒難平，住家又遭人蛋洗，嚇得自行到警局報到，還在臉書發文、拍影片向社會大眾鞠躬致歉，強調會負起所有責任，也希望大家放過年邁雙親，別再打擾，但之後卻繼續裝死，完全沒有跟受害者或家屬聯繫。

檢方表示，林男因為輿論壓力，自行到案，並坦承犯行。根據醫院的診斷報告，認定林男犯行明確，因此依重傷害、恐嚇得利等罪嫌起訴起訴，將來將面臨5至12年的有期徒刑。

▼記者實地走訪，發現林男人間蒸發，不僅電話打不通，門口還塞滿催繳通知。（圖／記者王亞志攝）