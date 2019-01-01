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為185元車資「打爆眼球」！運將終生失明崩潰　大樹林囝仔事隔3月被起訴

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▲▼酒醉客拿手機打傷司機右眼。（圖／翻攝爆料公社）

▲綽號「阿江」的林姓男子搭車發酒瘋，無故打爆邱姓司機眼球。（圖／翻攝爆料公社）

社會中心／綜合報導

桃園一名自稱桃園「大樹林幫」囝仔、綽號「阿江」的37歲林姓男子，發酒瘋想凹185元的車資未成，竟痛毆邱姓運將，導致對方右眼視網膜脫離失明。檢方表示，邱男的傷已達重傷害程度，因此依重傷害等罪嫌起訴林男。

據《聯合報》報導，林男2018年8月16日晚間22時許酒後叫車，後因不滿邱姓運將打電話給店家確認，認為對方在催他上車，因此上車後不斷嗆聲，「我想打你，可以嗎」、「我真的是大樹林囝仔啦」。

▲▼ 小黃司機遭毆打　右眼近失明 。（圖／記者王亞志攝）

▲邱姓司機視力剩不到0.01，近乎失明。（圖／記者王亞志攝）

▲▼酒醉客拿手機打傷司機右眼。（圖／翻攝當事人臉書）

▲林男眼見住家遭噴漆蛋洗，嚇得趕緊拍影片道歉。（圖／翻攝當事人臉書）

邱姓運將眼見氣氛不太對勁，趕緊道歉求饒，希望林男高抬貴手，並解釋打電話只是要確認，不料林男依舊不滿，隨即用手機爆砸司機右眼。司機受重擊後，右眼球當場被打爆，滿臉是血，但仍忍痛將人載到指定地點，不料林男不僅不付錢，還撂話「去警察局告我啊」隨即揚長而去。

邱男最後連185元的車資都沒收，就醫後確診右眼視網膜脫離、嚴重撕裂傷，視力僅剩0.01以下，相當於失明的重傷害；最可惡的是，林男事後不僅沒有慰問，還直接神隱，當臉書、電話及地址被網友起底後，才主動到警局報到。

檢方表示，林男到案後坦承犯行，根據院方的診斷報告，認定林男犯行明確，因此依重傷害、恐嚇得利等罪嫌起訴起訴，將來恐面臨5至12年的有期徒刑。

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