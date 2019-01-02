2019第一糗！華為用iPhone發賀年貼文　秒刪仍遭截圖廣傳

▲華為被抓包使使用蘋果iPhone手機在推特發表賀年貼文。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

就在各大廠商紛紛在社群媒體上發文慶祝2019年來臨的時刻，華為卻出了大包。華為12月31日在推特發布新年祝福，卻被抓包該貼文是使用蘋果iPhone手機發布，雖然該貼文被華為秒刪，但仍被廣大網友截圖流傳，笑稱華為此舉等於是替蘋果打廣告。

華為這則新年祝福，被知名YouTuber「MKBHD」Marques Brownlee截圖上傳推特，據《香港01》報導，Marques Brownlee素來有「Twitter警察」稱號，因為他曾多次捕捉到廠商類似的尷尬事件。華為在12月31日晚間11點31分發出該貼文，內容是以華為全體員工的名義送上新年祝福。但貼文末端卻留有標記「Via Twitter for iPhone」（自Twitter的iPhone客戶端發出），被抓包是使用iPhone發布該則貼文。

雖然華為似乎馬上就因意識到該錯誤而刪除貼文，但該貼文卻早已被廣大網友截圖流傳，引起熱議。有網友指出「華為在2019年的第一個早上，一睜眼就為蘋果做了個廣告。華為，你讓華為粉絲情何以堪？ 」也有網友笑稱「這小編已入職蘋果」、「這個也沒啥呀，研究對手也能提升自己嘛」。

事實上，這並非頭一次有手機大廠使用非自家手機發文的案例，蘋果及三星都有不少類似的出包事件，近日蘋果就被抓包以Android設備在Twitter發文，推廣自家產品Apple Music。科技網站Soyacincau認為，要防範這種錯誤，首要條件就是「別在A公司工作卻用B公司的手機」，並建議各大手機廠可以使用線上品牌管理服務提供商支援。