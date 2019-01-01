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不甩蔡英文！國民黨自辦元旦升旗　吳敦義宣示重返執政

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▲▼國民黨,國民黨部,國民黨中央,八德路。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨部。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

迎接2019年，國民黨將在中央黨部前面廣場舉辦「元旦升旗典禮」。由於今年經費有限，走小而美、簡單而莊重的路線，黨主席吳敦義也將發表元旦談話，高喊2020重返執政，活動現場並備有小國旗供參與民眾索取。

根據國民黨規劃，在升旗活動中，吳敦義將帶領中央黨部同仁、台北市及黃復興黨部所屬黨員及現場民眾一起升國旗、唱國歌，並發表元旦談話，宣示接下來2020年國民黨重返執政的企圖，並帶領與會者呼口號，喊出國民黨的新年新希望。

國民黨發言人洪孟楷指出，國民黨元旦升旗典禮將在當天上午7時開始，黨中央邀請黨籍人員參與，台北市黨部也陸續邀約台北市立委和議員，歡迎支持者一起參加。升旗典禮結束後，吳敦義將率副主席、中常委、中央全體黨務主管到國父紀念館向總理銅像獻花致敬。

國民黨108年元旦升旗活動流程：

一、06:30-06:55 集合(發國旗) 
二、06:55-07:00 長官入場 
三、07:00-07:10 唱國歌、升旗儀式
四、07:10-07:20 主席發表元旦談話
五、07:20-07:30 主席帶領同仁宣達新希望口號
六、07:30 禮成
時間：108.01.01上午7時地點：中央黨部前廣場(台北市八德路二段234號)

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關鍵字：國民黨,元旦,升旗,吳敦義

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