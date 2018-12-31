「擠上交流道」就花1小時！跨年北上塞爆　他崩潰：提早出門還遲到

▲宜蘭跨年北上塞爆！「擠上交流道」就花1小時 他崩潰：要遲到了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

元旦假期進入第3天，加上今天就是跨年夜，高公局就預估北上車流會塞爆，結果31日自中午開始，國道5號北上就出現嚴重塞車，下午5時20分路況，宜蘭到頭城車速不到20公里，一名網友就在臉書抱怨說，平常南到北的路程只要5分鐘，現在竟然塞了半小時以上，「全世界的人都沒來過宜蘭嗎？」

網友在臉書社團「爆怨公社」發文嘆說，「到底是想怎麼！全世界的人都沒來過宜蘭嗎？」、「一個礁溪從南到北平常五分鐘，而且這幾天都要開半小時以上」、「下雨下這麼大也在來……。」明明已經提早了一個半小時出門，重要行程還是差一點就遲到。

文章立刻引發許多網友共鳴說，「我在羅東都不敢往台北方向去，太可怕了」、「為了要上頭城交流道，短短2分鐘塞了一個小時」、「連假就是乖乖待在家才對啊，像我完全不想出遠門。」、「我要上國道，明明在眼前而已，卻上了1個小時」、「這種狀況，我開救護車也是無解，完全塞死」

▲國道12月31日北部、中部北上塞車路段和時間。（圖／高公局提供）

12月31日是元旦連假第三天及跨年夜，高公局就預估國道北上的車流可能會塞爆，結果自中午開始「國道5號北上」就嚴重塞車，宜蘭至頭城車速僅20公里以下，塞車情況預估將持續至晚間10時左右。

西部國道路網於下午3時開始出現北上車潮，壅塞路段包括國1北上西螺至西螺服務區、新竹系統至湖口；國3北上燕巢系統至田寮、名間至中興、關西服務區至大溪等路段，請用路人多加留意，並可利用相關替代道路行駛。