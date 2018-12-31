影／六福皇宮熄燈　馬英九感傷：我選總統發表第一個政見就在這

記者徐政璿／台北報導

旅遊集團六福（2705）旗下位於南京東路的台北威斯汀六福皇宮將於31日晚間熄燈，經營19年將正式走入歷史。對此，前總統馬英九表示，他還記得2007年宣布參選總統的時候，「發表的第一個政見就在六福皇宮，就是東北亞黃金航圈，對這裡印象深刻」。

六福皇宮31日下午在飯店大廳舉行熄燈派對，集團總裁莊秀石、董事長莊豐如親自出席感謝飯店員工與老客戶，同時也將邀請開幕時任台北市長的馬英九出席。

馬英九表示，六福皇宮剛成立的時候他是台北市長，有很多機會來這裡開會和吃飯，感覺到它是南京商圈不同的品牌形象，「我還記得我2007年宣布參選總統的時候，發表的第一個政見就在六福皇宮，就是東北亞黃金航圈，對這裡印象深刻」。

馬英九說，當時他很好奇為什麼叫六福，因為中國人常講五福臨門，後來知道五福是富貴、長壽、康寧、好德、善終，第六福就是旅遊，「沒想到吧」，他認為六福強調旅遊，就是希望給來台灣或著是給在地人溫馨幸福的感覺。

馬英九還說，今天為什麼會來，主要是六福集團總裁莊秀石那時候參加台北市觀光委員會，那時候台北市第一次有觀光委員會，每三個月開一次會，他每一次都到，「莊先生（莊秀石）剛剛跟我說你每一次都來，別人不見得這樣」，當時因為重視，後來擔任總統後，520上任後6月就開放陸客來台。

▲馬英九出席六福皇宮熄燈派對。（圖／記者周書羽攝）

馬英九指出，同時他也在那時候強調不要使用簡化字，因為台灣是使用正體字最多的地方，全世界實際上有4000萬人只用，台灣就佔了2300萬，而且沒有一個陸客看見正體漢字會有問題，「所以當時跟莊先生學到觀光界的問題和解決方案」，後來很順利推動觀光。

對於台灣的觀光產業，馬英九說，他在總統任內台灣觀光出現奇蹟式成長，「我上任的時候371萬人，我卸任時增加到1043萬人，這3年不過增加57萬而已，我們以前每一年增加81萬」，所以觀光界朋友對他們幫助非常大，也因為這樣讓世界了解台灣，所以今天特別來為六福皇宮結束營業表達敬佩，希望各位在其他領域發揮專長，把台灣觀光旅遊發揮得更好 。

▼六福皇宮熄燈派對。（圖／記者徐政璿攝）