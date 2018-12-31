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2019元旦／全台升旗典禮懶人包　迎接曙光、比基尼沙灘路跑看這裡

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▲▼中華民國107年國慶大會,總統府升旗,憲兵。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府升旗。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

許多人開心跨完年之後，都會選擇參加元旦升旗典禮來迎接新的一年，不少縣市政府將升旗典禮融合路跑、健走活動，希望大家在新的一年動起來，台東縣政府更是不畏低溫邀請民眾一起穿上比基尼路跑，《ETtoday新聞》整理全台2019元旦升旗典禮懶人包，千萬不要錯過新年活動。

●北部地區

台北市
時間：108年1月1日 06：30
地點：總統府前廣場（台北市中正區重慶南路一段122號）
總統府元旦升旗活動4點30分起開放民眾進場，現場有超過千支造型光柱構成之蒲公英田大型地景藝術供早鳥民眾拍照留念；5時起，建中樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、臺灣啦啦隊國家代表隊及羽擊舞藝術團等年輕表演團體將帶來精彩之表演節目；接著，在三軍樂儀隊操演後，重頭戲唱國歌及升旗典禮預計於6點30分舉行，歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

▲▼總統府前元旦連假限定地景藝術。（圖／翻攝蔡英文IG）

▲總統府前元旦連假限定地景藝術。（圖／翻攝蔡英文IG）

▲▼元旦總統府升旗典禮預演。（圖／軍聞社）

▲元旦總統府升旗典禮預演。（圖／軍聞社）

新北市
時間：108年1月1日 08：00
地點：板橋市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）
新北市108年元旦升旗典禮延續近年的運動風，現場發送3,000條限量印有「牽起我們的好日子」運動毛巾，邀請市民一起大跳毛巾操，並結合在地農夫、漁民，打造農產、漁獲市集，展售新北市各區的有機農作及海味，讓民眾可一次買足新北尚青好味道。

▲▼新北市政府元旦發送3,000條限量印有「牽起我們的好日子」運動毛巾。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府元旦發送3,000條限量印有「牽起我們的好日子」運動毛巾。（圖／新北市政府提供）

基隆市
時間：108年1月1日 06：00
地點：國立海洋科技博物館潮境公園（基隆市中正區北寧路369巷）
基隆市108年元旦升旗典禮「台灣頭，看日出」，主辦單位特別準備5000條精美頭巾要送給參與民眾，此次推出的元旦升旗紀念頭巾，以天空和大海的藍為特色，襯托出基隆海港城市的魅力。

桃園市
時間：108年1月1日 07：00
地點：青埔高鐵特定區文中三停車場（桃園市中壢區領航北路一段）
桃園市政府準備豐富的紀念禮以及日本東京來回機票大獎等摸彩品，吸引許多民眾爭取參加元旦升旗典禮，主辦單位呼籲，元旦早上7點到8點受理參加民眾報到，請民眾不要錯過報到時間。

新竹市
時間：108年1月1日 07：30
地點：新竹市府前廣場（新竹市中正路120號）
新竹市政府於市府前廣場舉辦升旗典禮，有幻象戰機氣勢衝場、雙舞台觀賞表演，現場還有17家在地美食進駐的元氣早餐市集，此外，只要元旦出生的市民，即可獲得限量30份的「元旦全家餐」，得到滿滿的生日祝福。

▲元旦來新竹升旗！小智約你看幻象吃早餐　17家人氣早餐市集大PK。（圖／新竹市政府提供）

▲元旦來新竹升旗！小智約你看幻象吃早餐　17家人氣早餐市集大PK。（圖／新竹市政府提供）

苗栗市
時間：108年1月1日 06：00
地點：第一辦公大樓前廣場（苗栗縣苗栗市縣府路100號）
苗栗縣政府舉辦「南北攜手躍進 山海共享慢活」元旦升旗典禮，將安排摸彩助興，獎品有iPhone、液晶電視等17個獎項、1500個摸彩品，苗縣府邀鄉親一起迎接2019年第一道曙光。

●中部地區

台中市
時間：108年1月1日 07:00
地點：台中市政府府前廣場（台中市西屯區台灣大道三段99號）
參加台中市府元旦升旗的民眾，可領取台中特製國旗運動毛巾限量3000份。此外，市府也設計專屬造型攝影相框，邀請民眾拍照打卡上傳Facebook，可兌換限量打卡禮，數量有限，送完為止。

▲▼台中是政府特製國旗運動毛巾限量3000份。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府特製國旗運動毛巾限量3000份。（圖／台中市政府提供）

彰化市
時間：108年1月1日 08：00
地點：彰化縣政府廣場（彰化縣彰化市中山路二段416號）
彰化縣政府2019元旦升旗典禮活動，現場準備888份發粿及碗粿送給參加的民眾，讓大家「吃碗粿送發粿彰化發發發」，另外臉書打卡按讚即可獲得國旗氣球或造型氣球一個，縣長王惠美歡迎鄉親一起來參加108年元旦升旗典禮活動。

雲林縣
時間：108年1月1日 08：00
地點：三好國際酒店（雲林縣斗六市斗六五路35號）
斗六市公所與雲林縣政府合作「2019年元旦升旗典禮暨健走活動」，現場同時準備限量1,000份的國旗帽與元旦國旗版健走紀念卡發送，於活動當日上午7時開始排隊發放，有意索取的民眾請盡早到場；另外，升旗典禮結束後將舉辦棒球場健走，在健走紀念卡上蓋章取得「完賽證明」的朋友，將可獲得國旗小書包1個，歡迎大家踴躍參加。

▲▼雲林縣政府元旦準備限量1,000份的國旗帽與元旦國旗版健走紀念卡發送。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府元旦準備限量1,000份的國旗帽與元旦國旗版健走紀念卡發送。（圖／雲林縣政府提供）

南投縣
時間：108年1月1日 06：30
地點：南投縣體育場（南投縣南投市南崗一路300號）
南投縣長林明溱邀請民眾到南投縣體育場前廣場參加升旗典禮，並舉辦農特產推廣品嚐活動，以實際行動行銷南投。

嘉義市
時間：108年1月1日 06：30
地點：嘉義市政府（嘉義市東區中山路199號）
嘉義市政府舉辦「前進嘉義 嘉義市元旦升旗典禮健行+活力路跑」活動，早上7點於是政府錢一起唱完國歌升旗後，就開始路跑活動，參加者可憑紀念品兌換券，兌換1個環保飲料提袋，數量有限送完為止。

●南部地區

台南市
時間：108年1月1日 06：00
地點：虎頭埤風景區（台南市新化區中興路42巷36號）
台南市政府元旦舉辦西拉雅二寮迎曙光活動及虎頭埤元旦升旗健行活動。迎曙光活動需索票入場，限量3000張已被索取一空，升旗旗典禮將在上午7時30分舉行，健行活動將在8時舉行。

高雄市
時間：108年1月1日 07：30
地點：高雄市文化中心圓形廣場（高雄市苓雅區五福一路67號）
高雄元旦升旗活動主題「嶄新高雄 創造無限」，期許新的一年高雄創造無限可能，6點開始發放一卡通號碼牌，限量5,000張，於活動後兌換，邀請各界及市民朋友一起參加元旦升旗典禮。

屏東縣
時間：108年1月1日 06：30
地點：屏東市公所（屏東縣屏東市台糖街61號）
屏東元旦升旗典禮暨健行活動，清晨6:30在屏東市公所前廣場舉行，採自由參加不需事先報名，全程參與還可兌換運動毛巾，主辦單位熱情邀請市民朋友踴躍參與

●東部地區

宜蘭縣
時間：108年1月1日 06：30
地點：宜蘭市公所前方廣場（宜蘭縣宜蘭市中山路一段755號）
宜蘭縣政府2019年元旦升旗典禮活動，現場準備3千份豆奶與糕點，給大家填飽肚子，上午7時由縣長林姿妙陪同縣民朋友一起升旗，高唱國歌，升旗典禮結束後，接續辦理全民活力健行活動，當天參加升旗典禮及健行的民眾，於健行活動後可獲得元旦活力福氣袋（數量有限，送完為止），現場並另有提供熱薑茶及金棗茶，請民眾自備環保杯享用。

花蓮縣
時間：108年1月1日 06：00
地點：花蓮七星潭賞星廣場（花蓮縣新城鄉七星街）
「2019元旦七星潭戰機迎曙光暨升旗健走」，現場發放限量小國旗，由空軍第五戰術混合聯隊F-16型戰機以「大雁隊形」編隊空中迎接曙光及花蓮駐地空勤黑鷹救護直升機進行任務操演。

▲每年元旦台東三仙台都吸引全國上千名遊客共同迎接曙光。（圖／資料照片）

▲每年元旦台東三仙台都吸引全國上千名遊客共同迎接曙光。（圖／資料照片）

台東縣
時間：108年1月1日 06：00
地點：太麻里曙光園區（台東縣太麻里鄉南迴公路35號）
太麻里曙光園區會在6點36分和民眾一起迎接第一道曙光，緊接著是元旦升旗，7點舉行比基尼沙灘路跑；會場內也會有在地農特產品展售，以及飲食攤位區供民眾採購享用。

▲▼台東縣政府2019元旦活動。（圖／台東縣政府提供）

▲台東縣政府2019元旦活動。（圖／台東縣政府提供）

●外島地區

金門縣
時間：108年1月1日 06：30
地點：金湖國小（金門縣金寧鄉仁愛新村１號）
金湖鎮公所將於清晨6點半在金湖國小升旗台前廣場舉辦升旗典禮，並於7點開始舉辦元旦健走活動，金湖鎮公所準備1500條紀念圍巾，歡迎民眾參加領取。

澎湖縣
時間：108年1月1日 08：00
地點：澎湖縣政府廣場（澎湖縣馬公市治平路32號）
澎湖縣府廣場舉辦「慶祝中華民國108年元旦升旗典禮暨慢跑活動」，馬公警察分局為確保活動期間交通順暢與人車安全，將針對縣政府廣場周邊道路及部分路段實施管制。

連江縣
時間：108年1月1日 06：40
地點：南竿鄉介壽澳口公園（連江縣馬祖南竿鄉介壽澳口公園）
連江縣政府舉辦元旦升旗暨健行活動，推廣全民運動風氣並提昇地區軍民愛國情操，增進軍民團結，參加升旗及健行人員將分送小國旗，全程參與者贈送紀念品、摸彩券及點心券，送完為止。

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關鍵字：2019,元旦,升旗典禮

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