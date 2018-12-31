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影／蔡英文取消元旦文告形式 　改「2019新年談話」

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記者陶本和、蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九在任時，都會利用元旦文告來細數政績，但總統蔡英文上任後取消這項傳統，她將於2019元旦早上8點30分於總統府進行「2019新年談話」，邀請平面媒體至總統官邸茶敘。

▲▼總統蔡英文回應內閣人事案。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文2019元旦瑜總統府舉行新年談話。（資料照／記者林敬旻攝）

有別於過去總統「元旦文告」形式，有上對下佈達領導者意旨的做法。府內人士指出，總統選擇在新年的第一天發表談話，除了向國民祝賀新年，也感謝有國人的共同努力，讓國家能持續進展在正確的方向上。面對新一年國際與區域的各項挑戰，總統也揭示新階段政府將努力的目標，並期待全體國人在這個目標上團結協力。

蔡英文今年未公開舉行記者會，而改邀媒體28日至總統官邸茶敘，會中她強調不會逃避再生能源、非核家園、轉型正義以及司法改革等議題，並鞏固民主、經濟成長，還呼籲維持兩岸關係穩定，不僅是我們的責任，也是對岸的責任，要各自努力。

總統府表示，蔡英文上任後，取消以往由上對下的元旦文告，改以年終記者會的形式，發表對來年的想像，國慶文告也改為談話形式；此外，有鑑於傳播科技發展與民眾使用媒介習慣的改變，總統府過去也曾推出年終影片，讓民眾回顧該年大事紀。

▲▼元旦總統府升旗典禮預演。（圖／軍聞社）

▲元旦總統府升旗典禮預演。（圖／軍聞社）

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關鍵字：蔡英文,元旦,2019

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