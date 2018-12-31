台東好物農創市集寒冬送暖　饒慶鈴揮毫贈祈福春聯

▲饒慶鈴在現場親自揮毫書寫祈福春聯贈送在場民眾。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東好物農業創意市集，30日起啟動寒冬送暖年貨大街，2天來吸引上千民眾及遊客前往參觀選購，感受熱鬧的過節氣氛，31日下午並邀請新任的饒慶鈴縣長蒞臨書寫祈福春聯分送給市民與民同樂，饒慶鈴承諾未來縣府會全力支持好物協會會務共同推廣好產品。

▲台東好物農業創意市集邀請饒慶鈴參觀，受到參與的小農及業者熱烈歡迎。

台東好物農業創意市集自12月30日至31日一連2天在鐵花村草坪展出，共15個攤位，每攤都有主題打卡活動及優惠好康折扣，現場也舉辦「石山部落幸福御守」活動，由手藝師現場進行DIY教學，限量50份。饒慶鈴31日下午16:30在台東好物協會理事長廖坤郎等人陪同下參觀，受到參與的小農及業者熱烈歡迎，並書寫祈福春聯贈送在場民眾。

饒慶鈴表示，台東好物協會於107年5月30正式成立，台東好物至目前也已有90家業者、300件產品獲得台東好物標章認證。看見協會與小農們這樣自主性來延續辦理推廣好產品，內心非常值得肯定與讚許，將會支持未來2年內協會推展會務以及部分行銷經費，讓協會縣府站在一起共同推廣好產品，讓更多消費者看到、買到台東好物的產品。

台東縣好物協會指出，農創市集年貨大街展出的15個攤位，並設有小農、青農、文創、美食、咖啡等專區，每日都有主題活動及折扣。這次好物農創市集年貨大街從30日起，一路熱鬧到跨年夜。