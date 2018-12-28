宜蘭縣長林姿妙發紅包　邀大家歡樂宜蘭年

▲28日的宜蘭豬年紀念紅包及春聯記者會中，宜蘭縣長林姿妙邀大家，除夕到宜蘭歡樂宜蘭年。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

全台僅有的農曆新年傳統節慶活動的「2019年歡樂宜蘭年」，將在羅東文化工場舉辦，宜蘭縣政府28日舉行豬年紀念紅包及春聯發表記者會，宜蘭縣長林姿妙邀請全台鄉親，除夕到宜蘭歡樂團圓夜，感受傳統年節味。

宜蘭縣政府表示，豬年紀念紅包自即日起至2019年1月31日止開放申購，民眾可至縣府文化局、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創產業園區等地，或透過網路http://2019yilanyr.hiweb.tw/、電話及傳真訂購，申購數量99份以內，每份40元，申購達100份以上，每份特惠35元。生肖屬豬的民眾可免費索取，詳細辦法請參考宜蘭縣政府文化局網站http://www.ilccb.gov.tw 或縣府文化局臉書或電洽03─9322440＃9。



而豬年春聯則提供民眾免費索取，索取地點為宜蘭縣政府文化局、為民服務中心、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創產業園區及羅東鎮公所（每人限乙份，數量有限，索完為止）

宜蘭縣政府說，「歡樂宜蘭年」已舉辦26年，除夕守歲晚會更是全台唯一的傳統年節慶典，為迎接農曆豬年到來，豬年紀念紅包與春聯，以「豬事順興」為題，並宣告「2019歡樂宜蘭年」活動正式起跑。歡樂宜蘭年移師羅東文化工場舉辦，園區將布置濃厚的傳統年節氛圍，也將有一系列活動，包括1月26日的「除舊送暖迎新年」、1月28日在羅東鎮爐源寺舉行送神筅黗活動，而2月4日除夕夜，更會在羅東文化工場舉行除夕倒數守歲拿紅包。