高雄瘋跨年／夢時代國瑜夜市強強滾　台南夜市攤商「搶灘進駐」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市跨年活動在高雄夢時代舉行，不少攤商也嗅到商機，紛紛擠進時代大道擺攤，就連台南花園夜市以及大東夜市的攤商也搶進時代大道，攤商說可以「搶錢」，又能夠看高雄市長韓國瑜，不來真得很可惜。

▲高雄時代大道攤商搶人潮商機 。（圖／記者吳奕靖攝）

擺在時代大道的攤商分成兩列，賣的東西大都是食物，各式各樣都有，雖然東西賣得不同，但是有一點是相同的，就是攤位前面都是滿滿人潮，忙到連接受採訪時間也不夠，頭也不抬，因為手真的好忙。

▲看準韓流持續發威，台南夜市攤商也來搶錢 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過在許多攤商當中，就連台南花園夜市以及大東夜市的攤商也趕來擺，就是看準了「人潮」帶來錢潮，像是有一家在賣魷魚的攤商說：「因為可以來看韓國瑜，又可以跨年兼賺錢」，生意怎麼樣？攤商說：「很忙、很忙」，臉上的表情已經說明了一切。

還有另外來自花園夜市賣拔絲地瓜的攤商表示自己在台南花園夜市已經擺了十年，在台南花園夜市已經有知名度，但是這一次看到韓國瑜帶來的「夜市商機」，所以特別進駐夢時代跨年攤位，想要打一波知名度。也有一家也是花園夜市賣QQ球的攤商，也強調自己就是要搶錢。

▲看準韓流持續發威，台南夜市攤商也來搶錢 。（圖／記者吳奕靖攝）