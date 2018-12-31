20歲女店員被叫阿姨變臉！路人想拍肩：辛苦了　網曝「不得罪法則」

▲原PO說，女店員當下聽到，「扁了一下唇，眨了一下大約1秒的眼，然後有點強顏歡笑。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

有男網友直擊，一名年約20歲的速食店女店員聽到消費者說了一個關鍵字，「臉上出現了很微妙的變化」。原PO說，想拍拍女店員的肩膀，告訴她辛苦了，「雖然沒有很過分，但你的無意，人家會不開心一段時間。」有人則提供一個「不得罪法則」，教大家如何分辨「稱謂」。

原PO日前在「爆怨公社」臉書社團說，午餐在速食店解決，點完餐後，後面有一位爸爸抱著小孩和一位媽媽，媽媽問「玩具有嗎」，有點稚氣女店員說「明天才有」。

原PO表示，「小孩懵，媽媽接著說『沒有，阿姨說沒有，阿姨說沒有』」。他目擊，女店員「臉上出現了很微妙的變化，扁了一下唇，眨了一下大約1秒的眼，然後有點強顏歡笑的樣子繼續點餐。」

▼有網友提供一招如何分辨叫阿姨還是姐姐，「自己年紀可以生的過叫阿姨，生不過就叫姐姐。」（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

原PO指出，消費者前後花了幾分鐘點勁辣雞腿堡，說小孩要吃盡量別太辣；女店員又快速眨幾下眼推薦別的餐點，結果還是點了別的餐。他說，「我有點想要上前拍拍服務員的肩膀告訴她，辛苦了。雖然沒有很過分，但你的無意，人家會不開心一段時間。」

許多網友看完留言，「對小孩來說的確是阿姨啊，阿姨是媽媽說給小孩聽的，不是媽媽本身叫店員阿姨」、「要看小孩幾歲～6歲以下20歲叫阿姨可以了啦」、「我18歲就被叫嬸婆了，阿姨我覺得可以啊」、「自己年紀可以生的過叫阿姨，生不過就叫姐姐」。原PO則回覆網友說，「年長的叫阿姨是沒關係啦，但很多姐姐不喜歡被叫阿姨喲」、「看來我的身邊很多人20歲服務業都不太認老，哈哈哈哈」。