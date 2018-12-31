高雄瘋跨年／2019夢時代跨年晚會、義大煙火　交通資訊看這裡

▲告別2018年迎向2019年，全台各地依舊有不少的跨年晚會、跨年煙火等活動。跨年夜晚上到元旦氣溫偏低，外出跨年的朋友記得多加衣物。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

又到了每年最重要的跨年活動，為迎向2019全台各地依舊有不少的跨年晚會、跨年演唱會，還有最重要的跨年煙火等活動。31日晚間高雄市政府在夢時代購物中心時代大道舉辦跨年晚會，「2019紫耀義大‧義起享樂 3D藝術跨年煙火秀」也將在31日晚登場。

高市警方提出交通管制圖，供準備參加跨年晚會與煙火的民眾參考。警方表示，這次所訂3階段交通管制措施，不僅縮小晚會前的管制範圍，時代大道以外的管制範圍將視現場人、車潮，彈性調整管制時間，避免影響居民出入或用路人交通。

高雄市警交通大隊表示，「高雄夢時代跨年派對」晚會12月31日下午7點到明年1月1日凌晨1點，在高雄市前鎮區時代大道登場，預計將吸數萬民眾；第1階段（31日上午8點起）：時代大道（中山三路至中華五路及中華五路至成功二路） 實施疏導管制。第2階段（31日中午12點起）：中華五路（正勤路至舊凱旋四路），視實際交通狀況管制。去年第二階範圍是林森四路到舊凱旋四路。第3階段（31日下午4點起）：東起中山三路、西到成功二路、南由舊凱旋四路、北到林森四路彈性管制交通。

「2019紫耀義大‧義起享樂 3D藝術跨年煙火秀」31日晚登場，為方便民眾搭乘大眾運輸參加跨年，31中午12點起於永達技術學院仁武分校提供免費接駁專車及臨時停車場，義大客運當日全線照常行駛，並於散場時加開高鐵左營線，方便民眾轉乘捷運返家。

主辦單位表示，2019跨年夜「紫耀義大 義起享樂」今年推出999秒3D藝術煙火秀，結合立體矩陣和各式高空煙火，呈現出如同3D效果般的立體震撼，偕民眾開場夜空中的異想派對。義大世界跨年交通相關資訊，自駕前往的民眾，請留意31日義大世界周邊將實施交通管制，共有7個管制點，像是水管路/義大二路口，還有澄觀路/水管路口周圍等，共分成三階段管制，第一階段預計從晚上8點開始管制自小客車(含計程車)進場，機車則預計從晚上11點開始管制，若停車場提早客滿，管制時間亦會提前啟動；第二階段為散場管制，1/1凌晨0點至凌晨1點之間，此時段只開放接駁車和機車離場；第三階段為凌晨1點之後，開放自小客車離場。

除了管制通行時間，車輛離場也有指定動線，停放於靠近義大遊樂世界的戶外第一、第二停車場的車輛，僅能由186甲線往大樹方向離開；停放於戶外第五停車場的車輛請由186甲線往大社方向離場；停放於其他停車場的車輛，請由義大二路離場。義大客運各營運路線，12/31會依原班次時刻表正常行駛，並按定價收費，但活動散場時義大客運會加開高鐵左營線(8501)，同樣於『義守大學旁戶外第一停車場』的轉運站搭乘，方便民眾搭乘客運返抵高鐵站，轉乘高雄捷運返家。

高雄捷運公司宣布31日將延長營運時間，捷運紅、橘兩線末班車將於凌晨1點從端點站發出，跨年夜當天並視狀況加開班次運輸，最短班距將為3分鐘。至於隔天元旦首班車方面，高雄捷運各端點將提早發車，紅線小港站5點10分、南岡山站4點45分、橘線西子灣站5點28分、大寮站5點10分發車。另一方面，高雄輕軌則是早上7點營運至隔日凌晨1點30分，並視人潮調整班距。

此外，高雄市政府警察局表示，「2019高雄夢時代跨年晚會」31日晚間7點開場，高雄市前鎮警察分局負責交通疏導以及安全維護，警方特別說明：禁止攜帶危險物品進入跨年晚會現場，包括所有違禁品，以及信號彈，或任何灌入易燃氣體的氣球等。據了解去年高雄夢時代跨年曾經有人在場施放信號彈，因此造成數人灼傷，今年韓流預估跨年人數會更多，警方會嚴格檢查，禁止危險物品進場。