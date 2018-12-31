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狂歡？補眠or邊緣人　跨年元旦怎麼過故宮小編5圖神解釋

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▲▼ 跨年樣貌。（圖／故宮提供）

▲故宮小編PO出跨年超寫實樣貌。（圖／故宮提供）

記者崔至雲／台北報導

2018年的最後一天，大家要去跨年還是窩在家看電視？國立故宮博物院小編今（31日）PO出5張典藏畫作，清楚的描繪出元旦假期，民眾最寫實的一面，包括了跨年「人擠人型」、孤單「邊緣型」、約趴「狂歡型」、不跨年「補眠型」，以及元旦「熱血追日型」，網友大讚「用古畫配時事，有趣」。

▲▼ 跨年樣貌。（圖／故宮提供）

▲ 故宮運用典藏畫作描繪跨年各式樣貌。（圖／故宮提供）

「跨年計畫準備好了嗎?」故宮臉書粉絲團，小編寫到「不管你的跨年準備去演唱會、看煙火人擠人，還是邊緣人沒人揪，想要睡到飽補眠，或是你已經從聖誕節一路喝到喝到跨年了，然後熱血地追日去！都要大聲告訴你，這一年謝謝大家的支持與照顧，明天元旦故宮免費參觀！」消息一PO出，網友馬上留言詢問展覽資訊，也有網友是被圖文所吸引。

▲▼ 跨年樣貌。（圖／故宮提供）

▲ 清明上河圖表達人擠人塞到爆型。（圖／故宮提供）

PO文的畫作共5張，分別描繪出跨年、元旦的各種心境，《清院本清明上河圖》的一角形容成跨年「人擠人型-到哪都塞爆」、《五代人雪漁圖》中的一名中年帶斗笠的男子被形容成跨年的「邊緣型-空虛寂寞覺得冷」、《清孫祜萬壽圖-眾睡我醒》描繪出大家跨年酒酣耳熱的「狂歡型-醉後大丈夫、一路喝到掛」、《明仇英林亭佳趣》也被形容成不去跨年，在家的「補眠型-管他跨年不跨年，睡覺最重要」，最後，放上《清畫院畫十二月月令圖九月》畫中的古人在山嵐中聊天野餐，被形容成元旦「熱血追日型-看曙光，呼吸希望的空氣」。

▲▼ 跨年樣貌。（圖／故宮提供）

▲《明仇英林亭佳趣》被形容成不去跨年，在家的「補眠型-管他跨年不跨年，睡覺最重要」。（圖／故宮提供）

▲▼ 跨年樣貌。（圖／故宮提供）

▲《清畫院畫十二月月令圖九月》被形容成元旦「熱血追日型」。（圖／故宮提供）

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關鍵字：跨年,元旦,故宮,煙火,狂歡,人擠人

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