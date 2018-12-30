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影／神隱半個月出面了！關西機場造謠…游男大生「冤枉3聲明」：想回正常生活

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網搜小組／綜合報導

PTT帳號「GuRuGuRu」關西機場的發文被踢爆是假消息後，也遭起底是台北大學游姓男大生所為，受到各種網路謾罵。「GuRuGuRu」29日先是澄清帳號非游男所持有，而是日本同行的潘女；游男被網友肉搜後半個月神隱，近日也在臉書發出3點聲明419字說，他本人「並沒有」打電話去駐日辦事處，是同行的友人所撥打，希望外界可以還給他原本正常的生活。

▲▼神隱半個月出面了！關西機場造謠…游男大生「冤枉3聲明」：想回正常生活。（圖／翻攝自游男臉書）

▲游男的3點聲明。（圖／翻攝自游男臉書）

「GuRuGuRu」29日在PTT發文澄清，PTT帳號並非是游男持有，而是遊日本同行的潘女，並在文末附上一張「使用者申請資訊」照片佐證，從畫面中可見，居住地為南投埔里鎮，私人信件有65封，發文僅8篇，註冊時間為2014年8月24日晚上8點33分；清楚貼出照片佐證，就是要澄清游男是無辜的。

▲▼關西機場造謠逆轉！同行女自曝「帳號我的」　游男冤喊：我普通大學生。（圖／翻攝自PTT）

▲游男希望外界能讓他回到正常的生活。（圖／翻攝自PTT）

游姓男大生也在臉書PO出3點聲明，第一、他8月30日至9月12日都在日本，9月4日當天也受困關西機場；第二、他本人「並沒有」打電話到日本辦事處，是由同行的友人打電話去的；第三、他從未說過「帳號被盜用」，因為他真的不是帳號的使用者，而是我同行友人所持有。

游姓男大生在文末寫道，「此次事件我只是一個普通的大學生，希望經由這次的澄清能過回到正常的生活。」懇求外界不要再針對他，他也是無辜的。

▲▼神隱半個月出面了！關西機場造謠…游男大生「冤枉3聲明」：想回正常生活。（圖／翻攝自游男臉書）

▲游男貼出截圖，證明自己PTT帳號非「GuRuGuRu」。（圖／翻攝自游男臉書）

▲▼關西機場造謠逆轉！同行女自曝「帳號我的」　游男冤喊：我普通大學生。（圖／翻攝自PTT）

▲「GuRuGuRu」自爆是游男的同行友人潘女。（圖／翻攝自PTT）

雖然GuRuGuRu「自稱」自己是潘女而非游姓男大生，但根據法院判決，法官勘驗相關證據認定游男是PO文者，依「不足以使人心生畏懼或恐慌，與法規中『足以影響公共之安寧者』要件不符」為由，裁定免罰。

面對游姓男大生遭到網友肉搜攻擊，與大阪辦事處長蘇啟誠不堪壓力而上吊身亡事件，潘女用帳號「GuRuGuR」發文寫道，事情發生到今天這個地步，造成同行友人游先生的名譽受損、生活受干擾，我認為應該要出來好好的澄清，並希望不要再造成另一個遺憾發生，「最後，想向蘇處長和處長的家人，以及游先生敬上最大的歉意。願亡者安息。」

對於引起這麼大的風波，潘女道歉說，發文時或許多少有受到情緒的影響，導致文章傳達出不滿，並且因資訊不足因此打了那通電話，「在此我想向因此次事件受到影響的所有人說一聲抱歉。」

►►【相關新聞】關西機場造謠逆轉！同行女自曝「帳號我的」　游男冤喊：我普通大學生

▲▼關西機場造謠逆轉！同行女自曝「帳號我的」　游男冤喊：我普通大學生。（圖／翻攝自PTT）

▲潘女貼出護照證明自己9月4日在日本。（圖／翻攝自PTT）

游姓男大生聲明全文：

近日針對我造謠的新聞，個人認為這其中有許多誤解，因此想在這邊一次說清楚。有些不實的言論已經嚴重的影響我的生活及名譽。

第一點：8月30日~9月12日我確實在日本，原本預計8月30日從臺灣出發，9月4日從關西機場離開，同行有2名友人。9月4日當天因為遇上強颱燕子導致受困於關西機場，後來因為只訂到9月12日的機票，所以於9月12日才離開日本回台，以上事實均附上訂位確認證明、保險理賠明細、班機取消證明、9月4日在機場內便利商店發票、關西空港發放的礦泉水等作為證明。

第二點：我本人並沒有打電話到日本辦事處，是我同行的友人打電話去的，她也留有當時的通話紀錄，以上事實均附上通話記錄作為證明(同行友人提供)。

第三點：我本人從未說過「帳號被盜用」，因為我真的不是帳號的使用者，帳號是我同行友人所持有。以上事實附上我本人的ptt使用者資訊作為佐證，並附上GuRuGuRu過去使用ptt的推文紀錄。

以上事實，在此澄清。
此次事件我只是一個普通的大學生，希望經由這次的澄清能過回到正常的生活。

▼潘女澄清一文。（圖／翻攝自PTT）

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▲▼關西機場造謠逆轉！同行女自曝「帳號我的」　游男冤喊：我普通大學生。（圖／翻攝自PTT）

▲▼關西機場造謠逆轉！同行女自曝「帳號我的」　游男冤喊：我普通大學生。（圖／翻攝自PTT）

▲▼關西機場造謠逆轉！同行女自曝「帳號我的」　游男冤喊：我普通大學生。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：蘇啟誠,關西機場,台北大學,國立台北大學,PTT

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