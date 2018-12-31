高一表弟一句「想選文組讀政治系」　網急勸退：至少轉法吧！否則沒救了

▲高一表弟想選文組，原PO急求救「怎麼勸退」。（示意圖／翻攝自維基百科）

網搜小組／綜合報導

求學階段的每個決定都很重要，高中生就得面臨文組或理組的選擇。一名網友表示，他和親戚們吃飯時，有個就讀高一的表弟說打算選文組、以後要考政治系，讓他直呼「什麼不好選，居然去選文組」，並求救鄉民「幫我想個辦法勸一下，讓他可以乖乖放棄文組」。網友也一面勸退「至少轉法吧！否則沒救了」。

一名網友26日在PTT的Gossiping板上表示，他跟親戚們吃飯，有個現在讀高一的表弟說打算選文組、以後則是想考政治系，「我聽了以後嚇一跳，什麼不好選，居然去選文組；什麼不好讀，居然想讀政治系，這種讀出來以後能幹麼？」並說想要勸表弟，不知道該怎麼勸才好，求救鄉民幫忙想個辦法，讓表弟放棄文組。

看到貼文後，不少鄉民紛紛表示，如果想選文組「叫他讀商科」、「選商科真心不騙」、「讀商科，可以做貿易」、「文組只能選商科」、「可讀財金，去金融業撈錢」、「念商科理科都比政治好，如果真的想走文組，法律系是唯一解」。

但也有人認為，選文組也沒那麼差，就是不要讀政治就對了，「選文組又沒啥不好，有興趣就好了」、「想讀政治？勸他至少轉法吧！否則這輩子沒救了」、「政治真的對就業一點鳥用都沒有」、「不讓他念以後失敗就會怪在那個不讓他念的人身上」、「政治系還是有出路啦…滿多會去當公務員的」、「政治雙主修就好」。