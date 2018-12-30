關西機場造謠逆轉！同行女自曝「帳號我的」　游男冤喊：我普通大學生

▲游男也聲明自己非「GuRuGuRu」。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

日本關西9月遭強颱燕子重創，當時台灣網友「GuRuGuRu」上PTT透露，求助台灣駐日辦事處卻被拒絕，只能搭乘中國駐日使館的巴士脫困；事後此文也被證明是造謠，警方也根據發文IP循線找到發文者是「台北大學游姓男大生」，身分也被網友肉搜曝光。沒想到案情大逆轉，PTT帳號「GuRuGuRu」29日再度發文說，其實她才是這帳號的主人，而且姓氏為「潘」，「造成同行友人游先生的名譽受損、生活受干擾」，澄清此帳與游姓男大生無關係。

「GuRuGuRu」9月6日在PTT的旅日版發文表示，大陸駐大阪領事館有派出專車協助轉運，反觀台灣駐日辦事處都沒幫忙，他打電話到大阪辦事處尋求住宿，還被對方不耐煩回說「有什麼事情嗎？」慘被冷漠拒絕。此文事後被證實是造謠的消息，「GuRuGuRu」遭警方逮捕，真身也跟著曝光，是一名就讀台北大學的游姓男子，他籃球校隊的身分也被網友怒起底。

▲「GuRuGuRu」自曝自己姓氏為「潘」。（圖／翻攝自PTT）

游男遭到網友肉搜怒罵，但PTT帳號「GuRuGuRu」29日再度發文，當初那篇文是有提到並非針對任何機關，她也只是分享分想旅途當中的際遇，「我是百分之百誠實的還原，絕無任何造假，所以才一直沒有做任何回應。」並貼上多張照片截圖，證明自己當時的確日本遊玩，9月4日也真的受困在關西機場。

對於原文提到「我是昨天搭乘中使館的巴士回到大阪市區的台灣人」等內容，她特此澄清說，當時關西空港已經完全斷水斷電，也沒有網路訊號了，所以當時只憑著「聽說」，就相信了那位台灣女性的話，誤會在關西空港搭乘的車是中國派來的。

▲潘女聲明稿。（圖／翻攝自PTT）

此外，GuRuGuRu也撇清PTT帳號並非是游男持有，而是遊日本同行的「她」，還在文末附上一張「使用者申請資訊」照片佐證，從畫面中可見，居住地為南投埔里鎮，私人信件有65封，發文僅8篇，註冊時間為2014年8月24日晚上8點33分；清楚貼出照片佐證，就是要澄清游男是無辜的。

面對游姓男大生遭到網友肉搜攻擊，與大阪辦事處長蘇啟誠不堪壓力而上吊身亡事件，潘女在聲明寫道，事情發生到今天這個地步，造成同行友人游先生的名譽受損、生活受干擾，也認為應該要出來好好的澄清，並希望不要再造成另一個遺憾發生，「最後，想向蘇處長和處長的家人，以及游先生敬上最大的歉意。願亡者安息。」

▲潘女貼出照片佐證自己當時在日本。（圖／翻攝自PTT）

對於引起這麼大的風波，潘女道歉說，發文時或許多少有受到情緒的影響，導致文章傳達出不滿，並且因資訊不足因此打了那通電話，「在此我想向因此次事件受到影響的所有人說一聲抱歉。」

雖然GuRuGuRu「自稱」自己是潘女而非游姓男大生，但根據法院判決，法官勘驗相關證據認定游男是PO文者，依「不足以使人心生畏懼或恐慌，與法規中『足以影響公共之安寧者』要件不符」為由，裁定免罰。

對此，游男也在臉書發出聲明說，我真的不是帳號的使用者，帳號是我同行友人所持有。以上事實附上我本人的ptt使用者資訊作為佐證，並附上GuRuGuRu過去使用ptt的推文紀錄，「我只是一個普通的大學生，希望經由這次的澄清能過回到正常的生活。」

▼潘女也坦承當初打這篇文時，多少有受到情緒的影響，並附上多照片證明9月4日受困在關西機場。（圖／翻攝自PTT）