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山寨柏金包塞4公斤K毒躲臨檢　賓士車吼吼聲「呼喚」警察注意

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▲高調的剛剛好！潮T少年載4公斤K毒躲臨檢　賓士cla45引擎反幫他叫來警察。（圖／讀者提供）

▲這輛賓士cla45據說從0到100加速只需4秒多，且是擁有AMG認證的原廠重度改裝車，因此引擎聲音非常大聲。（圖為示意圖，非新聞當事車輛／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名毒蟲開車載著4公斤的K他命趴趴走，卻遇到警察臨檢，毒蟲遠遠看見警察臨檢，原本想神不知鬼不覺的溜走，卻未料少年的拉風帥車賓士CLA45的高調引擎聲卻引來警方注意，警方發現這台車鬼祟可疑於是馬上前往攔截。少年的副駕駛一只疑似山寨愛馬仕柏金包內被搜出高達4公斤的K他命，警方當場逮捕帶回警局，訊後將以毒品防制條例移送。

新竹縣21歲何姓毒蟲，26日晚間開車行經竹東鎮中豐路、沿河街路口時，忽然發現警方在進行擴大臨檢，何少見苗頭不對立馬加快車速想要快閃。只是這名穿著潮Ｔ打扮嘻哈的何姓少年，駕駛著價值3百多萬的賓士CLA45想快跑，但拉風帥氣的賓士CLA45引擎聲卻反而引起警方注意，警方立即上前將他攔下。

▲高調的剛剛好！潮T少年載4公斤K毒躲臨檢　賓士cla45引擎反幫他叫來警察。（圖／讀者提供）

▲這輛賓士cla45據說從0到100加速只需4秒多，且是擁有AMG認證的原廠重度改裝車，因此引擎聲音非常大聲。（圖為示意圖，非新聞當事車輛／讀者提供）

何少被攔下後先向警方自白表示因為無照駕駛所以才想落跑，警方見他神情非常緊張不安、直覺有異，經盤查後發現何少竟為毒品人口，並在何少的副駕駛座發現一卡外觀疑似山寨名牌柏金包竟然鎖上鎖頭，而賓士車的後座還放了一台磅秤，警方查看山寨柏金包赫然發現裡面有4包每包重約1公斤的K他命，何少也坦承持有毒品，遂當逮捕並帶回派出所偵辦。

新竹縣竹東分局表示，何姓少年的手提袋內共有4大包K他命，總重達將近4公斤，初步篩檢皆為陽性反應，嫌犯供稱每袋約80萬購得，價值數百萬，竹東分局並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，積極向上溯源，淨化轄區治安。

▲高調的剛剛好！潮T少年載4公斤K毒躲臨檢　賓士cla45引擎反幫他叫來警察。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

▲副駕駛座上一只外型神似柏金包的提袋內竟然裝有4袋各1公斤的K毒，提袋外還此地無銀三百兩的上了鎖，引起警方注意。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高調的剛剛好！潮T少年載4公斤K毒躲臨檢　賓士cla45引擎反幫他叫來警察。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

據賓士CLA45的擁護者表示，這台賓士CLA45是有經過AMG認證的「原廠」重度改裝車，引擎聲音確實很大很吸引人，0到100公里加速大約在4.5秒，是許多喜歡耍帥的年輕人愛車之一，在賓士系列裡一直都算熱賣車款，新車價格約3百多萬。

▲高調的剛剛好！潮T少年載4公斤K毒躲臨檢　賓士cla45引擎反幫他叫來警察。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

▲少年駕駛的賓士cla45引擎聲卻意外引來了警察注意。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高調的剛剛好！潮T少年載4公斤K毒躲臨檢　賓士cla45引擎反幫他叫來警察。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

▲山寨柏金包內被找到4包分別重1公斤的K毒，汽車後座還放了一個電子磅秤。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：賓士cla45,毒品

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