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恐怖毒品「鱷魚」吸完變活屍！正妹一劑腳全爛　流膿狂飄屍臭

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（文末新增病情影片，可能導致不適，慎入）

國際中心／綜合報導

嗎啡所衍生的新興毒品「鱷魚」（Krokodil）近年席捲歐美，但注射成癮者往往皮膚剝離潰爛、骨肉分離，大多在2到3年內死去，因此也有「殭屍藥」的別稱。最可怕的是，它的藥性類似海洛因，作用強度又是嗎啡的8至10倍，加上取得、生產方便等特點，價格相對低廉，所以常被用來取代海洛因，造成極大禍害。

「鱷魚」正式名稱為「二氫去氧嗎啡」(Desomorphine)，只要利用可待因(codeine)、碘及磷進行還原合成就能注射使用，成本最低只需6美元（約新台幣183元），相較一劑海洛因要150美元（約新台幣4600元）便宜許多。

毒品交易示意圖（圖／達志／示意圖）

▲「鱷魚」成癮性、依賴性強，又相較其他毒品便宜許多，導致傳播相當快速。（圖／達志／示意圖）

不過，非法製造的二氫去氧嗎啡通常並非純品，也無法有效去除合成過程中產生的碘、磷等毒汙染，即便少量注射也會導致大範圍組織壞死，所以慣性注射者往往會皮膚變脆脫落、血管爆裂，連帶肉體由內而外跟著腐爛，只剩骨頭和肌肉組織，甚至還有人被迫截肢。

據了解，「鱷魚」最早是2003年在西伯利亞黑市被查獲，當時俄國官方正在追查海洛因毒品，不料隨後「鱷魚」橫掃整個東歐，還成為歐美夜店近年來的新寵兒。根據《時代雜誌》報導，光是2011年，俄國藥物管制局就沒收了65萬劑鱷魚，現今連歐洲其他國家也深受其害。

究其原因，正是因為「鱷魚」極易成癮、死亡率高，所以被形容是「21世紀全球最致命毒品」。俄國毒品專家阿加卡洛夫（Sergey Agakalov）形容，「吸食鱷魚的人身軀腐爛像活屍，許多人站數步之外就能聞到腐臭味。」

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關鍵字：鱷魚,毒品,二氫去氧嗎啡

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