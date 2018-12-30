兄弟檔賣「彩色惡魔」車陣中狂飆　被逮後哥哥秒甩鍋：我弟賣的

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地方中心／高雄報導

一對販毒的高姓兄弟檔販售傳說中的「彩色惡魔」遭警方查獲，兩人行徑相當狡猾，不僅住處是由朋友代為承租，就連外出的車子，也是透過朋友代租，企圖以此製造斷點，來逃避警方追緝，而兄弟倆駕車外出時，還常高速在車陣中超車，行徑相當危險。另外，兄弟倆也向警方供稱，彩色惡魔的包裝是新翻印的，也就是仿冒的。

▲高姓兄弟販賣假的「彩色惡魔」。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

高姓兄弟的行徑相當狡猾，不僅住處、外出車輛都是由朋友代租，兩人還時常在車流眾多的車陣中高速超車。警方鎖定兩兄弟後，發現弟弟28日將車停在前鎮區二聖一路附近，並於車內和一名林姓男子交談，因此隨即上前將他帶離駕駛座，並從車底查獲品咖啡包共計26包、毒品K他命10包、新台幣11萬元、K盤一只。另外，還在休旅車的車底查獲4包遭丟棄的毒品咖啡包、2包已施用完畢的毒品咖啡包。

警方隨後也到高姓兄弟在大寮區的租屋處進行搜索，並將哥哥一併逮捕，同時也在現場查獲一粒眠131公克、K他命6包、電子磅秤、研磨器。對此，哥哥辯稱，毒品是弟弟在賣的，而弟弟坦承販毒並表示，因為家裡欠錢才會鋌而走險販毒。

對於為何林男會出現在休旅車上，高姓弟弟則表示，當天是要還錢給林男。此外，在被問到車底下4包毒品咖啡包是何人所丟棄時，林男一開始還很阿莎力坦承是自己丟棄的，但後來看到休旅車上還被警方找出其他毒品，傻眼的林男立即改口指稱，所有的毒品都是高姓弟弟的。警方訊後將高姓兄弟及林男移送法辦，而法院裁定高姓兄弟羈押禁見。

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