「郵票」比搖頭丸毒3倍　00後毒販「進大學狂賣」幾微克就致幻

▲新型毒品「郵票」。（圖／澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

新毒品「郵票」不斷見報，這次杭州警方9月破獲杭州市首例「郵票」毒品案，且販賣者有的是「00後」，以及在校大學生；可見這種「毒郵票」已入侵大學，12月16日也出現一起大陸留學生販賣「郵票」案件。公安部國家毒品實驗室毒品分析師劉培培指出，這種新型毒品借助「看似無害」的郵票販售，危害性也很大，只需要幾微克就能致幻，長期使用甚至會出現自殘、精神分裂症等症狀。

根據《澎湃新聞》報導，杭州上城警方破獲杭州市首例「郵票」毒品案。線索來源於9月26日逮捕的涉毒人員，當時警方從毒蟲身上查出8張可疑紙片，禁毒部門鑑定後發現，在紙片裡發現新型毒品LSD（毒郵票），經過警方繼續追踪，發現販賣者是「00後」，有的還是在校大學生。

▲「毒郵票」只需要幾微克就能讓人出現幻覺。（圖／澎湃新聞）

西南政法大學毒品犯罪與對策研究中心執行主任黃開誠指出，毒品以「郵票」的形式出現，「等於把毒品穿上一層偽裝衣，一般人尚不容易識別」，更何況缺乏社會經驗、較單純、防範意識薄弱的低齡未成年人；另外，毒販也會利用低齡未成年人販毒，如此一來不易被發覺，且能逃避法律的制裁。

劉培培指出，「毒郵票」上附著了一種主要的成分叫做「麥角酸二乙酰氨」，英文簡稱為「LSD」，這是一種從天然的麥角（真）菌中提取的麥角酸，再經由化學合成製作的「強效致幻劑」。

「這種毒品只需很小的劑量就能使人產生強烈的致幻感」，劉培培表示，「郵票」 就是販毒人員將LSD噴在圖片上，或將圖片浸泡在溶液中製成，使用時，將「郵票」放在舌頭下，人體便能吸收。

由於「毒郵票」內涵的LSD對人體的神經中樞系統有強烈損害，劉培培說，長期使用會誘發「精神分裂症」等症狀，甚至產生自殘、自毀、自盡等一些極端行為，非常危險，且只需要幾微克就足以讓人產生幻覺。