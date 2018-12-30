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庫德族民兵投靠敘國政府！「覺得遭美軍背叛」　美官員震驚

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▲▼ 敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

▲敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

敘利亞北部庫德族人民保衛軍（YPG）28日轉向敘國總統阿薩德（Bassel al-Assad）政權尋求保護，以抵抗鄰國土耳其的威脅，讓華府部分官員相當震驚。美國總統川普日前突然宣布全面從敘利亞撤軍，讓一同圍剿「伊斯蘭國」（IS）的盟友YPG和「敘利亞民主力量」（SDF）頓時失去靠山、陷入危險之中。

據《紐約時報》報導，庫德族民兵覺得受到美軍背叛，因此投靠與美國敵對的阿薩德政權。敘國政府軍28日進駐敘、土邊境的北部重要戰略城市曼比季（Manbij）一帶，更在當地「豎起國旗」，此舉被視為阿薩德政權的一大勝利。敘國政府表示，將致力「剷除恐怖主義、擊潰所有入侵者和佔領者。」

▲▼ 敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

▲▼ 庫爾德民兵被土耳其視為危險的叛亂分子，美方則認為他們是幫助打擊IS的夥伴。（圖／路透社）

▲▼在敘利亞執行任務的美軍車隊。（圖／路透）

《紐時》指出，庫爾德民兵被土耳其視為危險的叛亂分子，美方則認為他們是幫助打擊IS的合作夥伴，而剷除IS勢力就是美軍4年前在敘利亞駐軍的最初目的。據《路透社》報導，美軍指揮官打算在撤軍的同時，將武器、裝備轉交給庫德族民兵。3名美國匿名官員表示，這些提議是美軍草擬討論中的一部份，至於五角大廈最終會如何建議白宮，目前仍不清楚。

敘利亞內戰已持續將近8年，阿薩德亟欲重新控制敘國全境，也受到俄國與伊朗勢力的支持。美媒形容，美國撤軍等同是向俄羅斯、伊朗和土耳其贈送一份大禮。獲得美國扶植的SDF則說，美軍此舉會使敘利亞人困在「敵對各方的爪牙中」。

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關鍵字：庫德族,敘利亞,美軍敘利亞撤軍,北美要聞,軍武,國際軍武

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