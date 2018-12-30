出身抗美援朝創15：0空戰傳奇部隊　王牌旅長帶出6個金頭盔

▲中國空軍航空兵某旅王牌旅長郝井文。（圖／翻攝自中國軍網，下同。）

軍武中心／綜合報導

近年中國空軍已常態化出動轟-6K進行各式巡航任務，擔任「戰神」前出的「帶刀護衛」角色多數由於抗美援朝戰場曾創下15比0空戰傳奇的「王海大隊」所擔綱。延續中國英雄部隊血脈，空軍航空兵某旅旅長郝井文不僅自己奪下首屆「金頭盔」，更一路帶領部隊多達10人次獲得這項象徵最高榮譽獎項。

《中國軍網》報導，作為空軍航空兵部隊某旅旅長，郝井文每次在執行任務時，總是擔當起「領頭雁」，飛長機、飛在第一梯隊、飛在編隊的最前面。他帶領著戰友，越飛越遠、越飛越深、越飛越有國際範兒，同時為了適應遠海遠洋訓練常態化需要，他和戰友已經習慣使用英文呼號，訓練全程用英語交流。

在經歷了警巡東海、戰巡南海後，郝井文2018年一開年，就打破節後開飛不進入夜航、不進入低氣象、不進入高難課目的慣例，全部按實戰要求組織實施，從課目訓練上打破常規。而為了讓夜飛夜戰成為習慣，郝井文給隊員設定臨機導調方式，隨機嵌入敵情，用高難度的多重挑戰，錘煉夜間連續作戰本領，挑戰心理和生理上極限。

郝井文所在部隊前身是一支英雄的部隊，平均飛了幾十個小時的「王海大隊」，在抗美援朝戰場曾創下15比0的空戰傳奇。5年前，郝井文還是航空兵某團團長，在東海上空進行戰機隱蔽突擊海上移動目標戰術演習，創下駕駛戰機海上超低空高度最低、時間最長、距離最遠共三項新紀錄。

郝井文常對戰友說的話就是，「我不知道別人是怎麽想的，反正我想打仗，我就想打贏。」截自2018年止，他帶領部隊6次奪得空軍實戰化軍事訓練比武競賽團體第一，10人次奪得「金頭盔」，6人次獲得「金飛鏢」，數量居全中國空軍之首。