號稱勝過「雄三」　陸新反艦導彈2.5馬赫掠海蛇形機動

▲中國新一代超音速反艦導彈CM-302。（圖／翻攝自新浪軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

專破宙斯盾艦而生，中國公開新一代超音速反艦導彈CM-302，其倚靠彈上先進的雷達導引頭進而對艦艇命中率高達0.9。值得注意的是，該反艦導彈在低空飛行速度可以達到2.5馬赫，同時還具備末端蛇形水平機動，這種在全球同類超音速反艦導彈中首次獨有的高機動突防能力，將讓艦艇防空系統難以應付。

CM-302由中國航天科工集團研製，具有速度高、射程遠特性，高空最大飛行速度達3.3馬赫，最大有效射程290公里，使其具有防區外攻擊能力。導彈搭載250公斤戰鬥部，一發命中便可重創大型驅逐艦，使其喪失作戰能力。此外，這款超音速反艦導彈也展現高適應性，可在機載、水面艦艇和地面車輛發射。

面對現今艦載防空系統的反導能力越來越強，反艦導彈就必須有效突破先進的防空網，而掠海超低空就被視為反艦導彈最主要的突防手段。《環球時報》指出，通過掠海低空飛行，利用地球曲率和海面雜波的影響，減少艦載雷達有效探測距離，此時超低空再加上超音速，則會急劇壓縮艦艇防空系統的攔截時間。

▼中國航天科工集團透過影片展示CM-302掠海蛇形機動能力。

數據顯示，CM-302在低空飛行速度可達到2.5馬赫，相當於時速3000多公里，當艦載防空雷達發現5米高度的掠海飛行導彈在25公里左右，高達2.5馬赫飛行速度留給艦艇的反擊時間只有20多秒。報導強調，此時先進的防空導彈依然能夠進行攔截，為了進一步提高突防概率，該型導彈末端蛇形水平機動能力便是關鍵。

CM-302突然改變導彈運動軌跡的方式，增加艦艇跟蹤制導雷達的誤差，同時導彈速度快，大過載機動使火炮射擊命中率大幅下降。當然在2.5馬赫高速飛行速度下，除了彈體結構能承載高過載，對導彈飛行控制也提出很高要求，海面5到10米的高度大過載蛇形機動，導彈很容易發生觸水情況，而中國已解決上述難題。

報導表示，中國航天科工集團在今年珠海航展所展示的掠海蛇形機動突防，是世界上同類型超音速反艦導彈中首次具備這種能力，包含俄羅斯的「寶石」以及台灣的「雄風三型」都不具備這種末端高機動突防能力。

▼我國雄風三型超音速反艦飛彈。（圖／記者季相儒攝）