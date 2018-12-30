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快訊／響應韓國瑜「全台首富」！獸醫院急診費漲6成　掛號一次要千元

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地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜競選時喊出口號，要打造高雄成為「全台首富」；高雄市一家動物醫院近日打出跑馬燈，表示為響應市長「首富」口號，決定調漲院內急診費用，自2019元旦起，將從600元漲至1000元。對此，高雄市動保處表示，該動物醫院漲價幅度還在合理範圍內，並未違法，因此給予尊重。

▲▼響應韓國瑜「高雄首富」口號，動物醫院宣布調漲急診價格。（圖／翻攝動物醫院臉書粉專）

▲響應韓國瑜「打造高雄，全台首富」口號，動物醫院宣布調漲急診價格。（圖／翻攝動物醫院臉書粉專）

「打造高雄，全台首富」、「貨賣出去，人進得來，高雄發大財！」韓國瑜競選期間喊出口號，承諾上任後要全力拚經濟，讓市民有錢賺；但如今這一口號，竟也成為漲價理由。位於高雄市一家動物醫院日前在打出跑馬燈，「因應高雄市民成為全台首富，2019年1月1日起，高雄市民寵物急診掛號費調整為1000元起。」

從原本的600元大漲至1000元，漲幅逾6成；高雄市動保處表示，經調查後，明年元旦起調漲急診費用的高市獸醫院僅此一家，且高雄市擬定的動物看診行情，急診價格應在2000元以內，因此該獸醫院調漲價格後仍在合理範圍中，動保處予以尊重。

細看該家動物醫院臉書粉專，市民評價高達4.9顆星，大部分消費者好評不斷，大讚醫師有耐心、愛心，收費還很公道，且又提供夜間急診，「實在是太佛心了！」但如今醫院為響應韓國瑜口號，宣布調漲急診價格，消費者是否能夠接受，還有待時間考驗。

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關鍵字：高雄,韓國瑜,全台首富,獸醫院,動物醫院,急診費,調漲

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