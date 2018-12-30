喊話韓國瑜「遠離壞蛋柯文哲」 王世堅：不要淪為葡式蛋塔

▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨台北市議員王世堅30日受訪時談及高雄市長韓國瑜，他讚對方口才很好，憑著人生起伏故事打動社會，身為大柯黑的王世堅也獻上建議，提醒韓國瑜要遠離壞蛋柯文哲、看清周遭人事物，「就像葡式蛋塔、甜甜圈都有一定的流行期，我懇切希望韓國瑜不要成了葡式蛋塔、甜甜圈，淪入甜甜圈命運」。

王世堅談起韓國瑜，他讚對方近年來慈眉善目，但嘴上功夫依然很厲害，「韓國瑜之所以成功有兩個原因，他20年來人生起伏際遇會獲得社會共鳴，第二個我說韓國瑜是嘴巴先出生，他的口才是唯一沒有變的，我一再跟社會報告，韓國瑜固然是慈眉善目，大家害怕的是他周遭的牛鬼蛇神，藉由韓流崛起又回來復辟。」

王世堅解釋，韓國瑜身邊有一些人是好的，但屏除掉一兩個比較好的，其他很多人也在選戰時提供韓國瑜各種資源，「韓國瑜不要忘了，那都是一小部分，我總結起來，韓國瑜個人人生起伏故事，打動到社會，他個人口才啦，天橋說書的能力很強，剛好社會集體苦悶，天橋說書的方式讓人得到紓解，大家願意給韓國瑜機會，但就像葡式蛋塔、甜甜圈都有一定流行期，我懇切希望韓國瑜不要成了葡式蛋塔、甜甜圈。」

身為大柯黑，王世堅稱讚韓國瑜也不忘嗆柯P，「好的口才可以為社會做很多事情，也會毀掉自己跟別人，我想他有很多人生際遇、人情冷暖，現實他大概都看得很清楚，他跟我人生際遇差不多，我能夠體諒他，所以有這些期許，遠離惡的誘惑，包含惡的人，像柯文哲、那種壞蛋，近朱者赤、近墨者黑，他跟柯文哲雖然系出同源，但是韓國瑜青出於藍，韓國瑜不需要柯文哲，柯文哲希望抱韓國瑜大腿，希望韓國瑜看清楚這一切、遠離這種壞蛋。」