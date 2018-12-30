喊陳菊該查網讚真男人　王世堅尷尬笑：呵呵我怕他們失望...

<br>

記者蔣婕妤／台北報導

曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊日前遭質疑賤賣高雄土地，12年來共出售16.7萬坪，比一個梵蒂岡還大，平均每坪僅37萬，讓同是民進黨的台北市議員王世堅坦言該查，「超越藍綠」的言論意外圈粉網友。王世堅30日受訪時對於網友讚他超越藍綠笑得很尷尬，「我怕網友們會失望」。

喊出陳菊該查被網友讚是真男人，王世堅對網友稱讚尷尬回應，「我基本上還是堅持我綠色的理想跟價值，我怕網友們會失望，政治的是非上面，你要從政擔任公職，要賺錢就去做生意，要政治就要清廉，這是一個選擇。」

王世堅解釋，他的原意是不管國民黨、民進黨，或是任何縣市首長，既然有人質疑任內土地買賣價格過低，對於質疑都應該要查清楚。他強調，陳菊擔任高雄市長有功勞也有苦勞，民進黨在高雄把又髒又臭的高雄變成宜居城市，但又要面對中央重北輕南的政策財源不足，土地買賣很正常，自己一席話要表達的是韓國瑜既然當了市長，這種事要查很容易，不該放著外界妖魔化陳菊、要還陳菊一個公道。

媒體追問，是否擔心一席話被解讀成民進黨網內互打，王世堅趕緊解釋，「沒有沒有，這怎麼會是網內互打，我的意思就是，陳菊被過度的污名化，那繼續下去等於把陳菊妖魔化，這是不對的。」

▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）