廟會慶典交通疏導作為　警民聯手讓交通順暢

▲台南市中西區各寺廟近日舉辦廟會慶典活動，市警二分局今年與各寺廟協調，請廟方加派增加義交或工作人員疏導交通，警民合作交管讓交通更順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區各寺廟近日舉辦廟會慶典活動，期間吸引大批信眾湧入寺廟參與，往年廟會活動帶來車潮影響交通秩序、造成用路人不便情形，台南市警二分局今年與各寺廟協調，請廟方加派增加義交或工作人員疏導交通，讓用路人及寺廟周邊商住家皆感受到廟方慶典活動的用心，警民合作讓交通更順暢。

二分局建議請廟方考量道路使用需求及交通衝擊問題，能不封路就儘量不要封路，並注意影響住（商）家出、入及生意等問題，站在商（住）家及用路人的權益去思維，並加強溝通取得認同；另在警方專業交通指導及認真加強周邊巡邏執勤，警民合作再傳佳話。

市警二分局期前規劃編排交通快打警力，並派員與廟方共同現地會勘周邊道路情形，指導業者於重要路口安排交整人力，有效疏導車流，如遇交通流量增加，即時調度警力針對周邊幹道加強交通指揮整理，並與廟方建立通訊軟體群組，運用科技迅速排除突發交通狀況；期間針對周邊道路交通違規強力執法，遇有發生交通事故掌控處理時效，迅速排除占用道路情事，保持道路通順。

警二分局表示，希望廟方舉辦大型慶典活動日後比照此模式，秉持維護用路人的權益，共同與警方通力合作，一起維護交通安全與順暢。