首爾聖誕慶典必打卡！「胡桃鉗、夢幻燈光區」浪漫到2019年

2018年南韓首爾聖誕慶典（SCF）今年邁入第四年舉辦慶典活動，12月8日起舉辦開幕典禮點亮聖誕樹後，整個聖誕季期間都將持續推出慶祝活動！在慶祝活動期間，遊客可以沿著清溪廣場至長通橋的1.2公里範圍內，欣賞多樣化的聖誕主題活動，包括LED、多媒體展示藝術、表演、互動節目。

以下介紹2018年南韓首爾聖誕慶典五個主題區，一起來看看每區的精彩亮點！

１、夢幻燈光秀區(Dream Show)



此區在古典的歐洲哥德式城堡圖案上，結合現代技術，呈現夢幻的燈光表演！

２、歡樂區(Joy zone)

歡樂區利用胡桃鉗與聖誕樹，展現和諧又繽紛的造景。

３、聖誕老人區(Santa zone)

以聖誕老人和禮物爲主題為靈感，有著燈光隧道和造型多變的聖誕禮箱，充滿濃濃聖誕節風情。

４、祝福區(Blessing zone)

祝福區以耶穌的誕生和三位智者的來訪做爲主題，在河川之上以燈光的形式，展現經典的聖經故事。

５、希望區(Happy zone)



希望區用燈光展示了南韓傳統樣式的門屋圖案，與象徵着愛情的心形裝飾。

時間：即日起～2019/1/1

地址：首爾市鍾路區瑞麟洞14-1（首爾清溪川一帶）

交通方式：地鐵5號線光化門站（광화문역） 5號出口清溪廣場

費用：免費

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

【延伸閱讀】

聖誕跨年想拍出最應景的IG秒讚完美照？讓Instagram人氣攝影師教你用iPhone一秒上手

在台灣最美的城市，迎接新年日出！2019跨年北中南景點推薦