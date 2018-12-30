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首爾聖誕慶典必打卡！「胡桃鉗、夢幻燈光區」浪漫到2019年

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2018年南韓首爾聖誕慶典（SCF）今年邁入第四年舉辦慶典活動，12月8日起舉辦開幕典禮點亮聖誕樹後，整個聖誕季期間都將持續推出慶祝活動！在慶祝活動期間，遊客可以沿著清溪廣場至長通橋的1.2公里範圍內，欣賞多樣化的聖誕主題活動，包括LED、多媒體展示藝術、表演、互動節目。

以下介紹2018年南韓首爾聖誕慶典五個主題區，一起來看看每區的精彩亮點！

１、夢幻燈光秀區(Dream Show)

此區在古典的歐洲哥德式城堡圖案上，結合現代技術，呈現夢幻的燈光表演！

▲南韓聖誕。（圖／翻攝自IG）

▲南韓聖誕。（圖／翻攝自IG）

２、歡樂區(Joy zone)

歡樂區利用胡桃鉗與聖誕樹，展現和諧又繽紛的造景。

▲南韓聖誕。（圖／翻攝自IG）

３、聖誕老人區(Santa zone)

以聖誕老人和禮物爲主題為靈感，有著燈光隧道和造型多變的聖誕禮箱，充滿濃濃聖誕節風情。

▲南韓聖誕。（圖／翻攝自IG）

４、祝福區(Blessing zone)

祝福區以耶穌的誕生和三位智者的來訪做爲主題，在河川之上以燈光的形式，展現經典的聖經故事。

▲南韓聖誕。（圖／翻攝自IG）

５、希望區(Happy zone)

希望區用燈光展示了南韓傳統樣式的門屋圖案，與象徵着愛情的心形裝飾。

▲南韓聖誕。（圖／翻攝自IG）

時間：即日起～2019/1/1

地址：首爾市鍾路區瑞麟洞14-1（首爾清溪川一帶）

交通方式：地鐵5號線光化門站（광화문역） 5號出口清溪廣場

費用：免費

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
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關鍵字：哈潑,南韓,首爾,慶典,聖誕,燈光,

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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