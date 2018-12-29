元旦四天連假　南警二分局啟動交通快打疏導

▲元旦連假適逢台灣首廟西羅殿建醮大典及市政府舉辦海安路跨年活動，中西區多處道路有管制封路措施，為維護交通秩序平穩順暢，請用路人在行經交通管制路段時，減速慢行或提前改道。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年元旦連假長達4天，返鄉、觀光旅遊及參加跨年活動人潮、車潮預期將大量湧入市區，台南市中西區古蹟、商圈林立，市警二分局為維持各主要道路交通順暢，連假期間針對赤崁樓、孔廟文化園區及海安、正興商圈等周邊重要路口編排交整警力疏導管制，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，可減少尋找停車位時間。

另為節省開車民眾找停車位時間，貼心備有中西區停車資訊供民眾索取，如需即時停車資訊，亦可善台南市政府交通局發行之智慧型手機APP『台南好停車』，可透過GPS定位功能做即時停車場資訊查詢。

中西區轄區特性為觀光景點、購物中心及商圈眾多，因市區道路多為兩線道，面對瞬間湧入之車流，道路負載量略顯不足，因此警二分局針對中西區重要幹道：西門路、府前路、中華西路、民生路、海安路等除加強沿線交通秩序整理，並特別規劃有「交通快打部隊」線上待命，遇有道路壅塞情形，即時投入主要路口交整，引導紓解車流，迅速排除塞車狀況。

第二分局呼籲市民朋友們，元旦連假適逢台灣首廟西羅殿建醮大典及市政府舉辦海安路跨年活動，中西區多處道路有管制封路措施，為維護交通秩序平穩順暢，請用路人在行經交通管制路段時，減速慢行或提前改道，且應遵守各路口交整人員之指揮疏導，「快快樂樂的出門，平平安安的回家」。