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迎接2019！國道服務區延長營業時間、辦跨年晚會　服務亮點統整

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▲▼古坑、東山服務區舉辦跨年晚會，國道服務區也有安排停車場指揮人員引導動線。（圖／高公局提供）

▲古坑服務區今年也會舉辦跨年晚會，用音樂跟用路人一起迎接新年。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

為迎接2019年，全台國道服務區不僅延長營業時間，也提供晚會饗宴活動，結合在地特色，營造出迎新送舊的歡樂氛圍，同時也配合車流量尖峰時段實施彈性機動調度停車區位，以期讓停車空間發揮最大效率。

國道服務區在營運廠商規劃下均獨具特色，古坑服務區去年「經典音樂跨年民歌演唱活動」獲廣大迴響，今年持續舉辦，希望藉由美妙的音樂與用路人齊聲倒數迎接新年。

▲▼古坑、東山服務區舉辦跨年晚會，國道服務區也有安排停車場指揮人員引導動線。（圖／高公局提供）

▲東山服務區跨年晚會。（圖／高公局提供）

東山服務區「東山跨年音樂趴」由擁有廣大粉絲的街頭藝人連番上陣演出、並邀請著名樂團接力開唱，要讓大家用力搖滾直到跨年倒數，當天現場也將進行互動遊戲，猜謎贈送跨年小禮物，並備有仙女棒贈送給參加活動的民眾，期待能讓參與的民眾能歡度一個既溫馨又歡樂的跨年夜。

▲▼古坑、東山服務區舉辦跨年晚會，國道服務區也有安排停車場指揮人員引導動線。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區安排停車場指揮人員引導動線。（圖／高公局提供）

▲▼古坑、東山服務區舉辦跨年晚會，國道服務區也有安排停車場指揮人員引導動線。（圖／高公局提供）

高公局表示，為期讓停車空間發揮最大效率，假期間將實施尖峰時段機動調度停車區位，並加派停車指揮人員引導，呼籲用路人配合交通疏導人員的指揮，讓停車動線更順暢，減少停等找車位的時間。

另為配合跨年活動，古坑、東山服務區107年12月31日延長營業時間到晚上12點，湖口、泰安、西螺則延長至晚上11點，也為跨年民眾特別多準備輕、熟食及熱飲讓大家能歡樂開心的感受一個暖呼呼的跨年，心滿意足平安回家。

另依氣象局資料顯示，元旦連假間氣溫較低，國道服務區服務台及ETC專櫃均供應熱茶或薑茶等免費提供用路人保暖；此外，為因應心血管疾病民眾需要，各服務區也備妥血壓計、氧氣瓶及AED（自動體外心臟電擊去顫器）。

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關鍵字：國道服務區,高公局,國道

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