2018最後一天國道北上6路段最塞！這些時間改走替代道路

▲高公局估計元旦連假第三天，北上路段車流量是四天中最多的。（圖／記者季相儒攝）

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元旦連假第二天，國一、國三路段上午塞車，國五下午車潮湧現，明（31日）也就是2018年最後一天，高公局預估，將是連假北上車流最多的一天，其中國五宜蘭到坪林段，車流量預計會是平日的七倍，車潮要到晚上11點以後才會紓解。

高公局表示，明因目前氣象預報顯示全台多數地區天氣不佳，提醒用路人雨天行車務必與前車保持足夠之安全車距，並注意行車安全。預估明日國道總延車公里為110百萬車公里，下午後北上車流將增加，車多路段將出現在國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3北上霧峰系統至霧峰、竹山至中興、大山至香山、關西至大溪、國5北上頭城至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段。

▲國道12月31日中部北上塞車路段和時間。（圖／高公局提供）點圖可放大

12月31日國一北上新竹系統到竹北，預估10點半到11點半之間會有一波車潮湧現，下午2點開始一直到晚上9點，都會是車多不好走，預估高峰落在下午3點半到晚上8點半之間，而在國五宜蘭到坪林段，車潮預計從上午9點就開始出現，高峰出現在10點半後一直到晚上11點為止，車速預估在40公里以下。

▲12月31日，國五預估從上午10點半開始塞到晚上11點左右。（圖／高公局提供）點圖可放大

中部北上部份，國一的西螺到埔鹽系統，估計從下午2點半開始一直到晚上10點最塞，車速最多40公里。國三北上的竹山到中興路段，下午4點開始一直到晚上8點半，車速最高40公里，而國三北上沙鹿到大甲路段，下午3點半過後一直到傍晚5點，國三北上的竹南到香山路段，下午4點半開始一直到晚上9點，車速也估計在40公里以下。

高公局呼籲，為避免連續假期在國道上塞車，用路人可透過本局旅行時間系統查詢安排適當的出發時間，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及App查詢最新國道路況。亦建議儘量利用公共運輸工具，或利用台61、台63及台9等替代道路避開易壅塞路段；行前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。建議南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。