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輸了！　85度C告陸企光明侵權　法官駁：85℃是殺菌參數

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▲85度C狀告上海老牌乳品光明侵權 。（圖／大陸網站：百度）

▲85度C狀告上海老牌乳品光明侵權。（圖／大陸網站：百度）

記者曾俊豪／綜合報導

台灣麵包品牌85度Ｃ再次成為大陸輿論焦點，原來，他們因為上海老牌乳品企業「光明」在產品包裝盒印上「85℃」，而一狀告上法院，認為光明侵害商標權。案件近日二審判決出爐，上海知識產權法院認定包裝盒的「85℃」是巴氏殺菌的技術參數，沒有侵害商標疑慮，判決85度C敗訴。

《環球時報》報導，美食達人公司在2003年創立85度C品牌，先後取得了四個「85℃」的註冊商標，經過多年宣傳和使用，已經在第43類咖啡館、蛋糕店等的註冊商標被中國商標局認定為馳名商標。

報導提到，美食達人公司請求光明公司和易買得公司立即停止侵犯行為，光明公司還需賠償其經濟損失500萬元（單位：人民幣，以下同）及合理開支5.95萬元，易買得公司賠償其因制止侵權花費的合理開支69.20元。

▲▼85度Ｃ大陸門市。（圖／大陸網站 百度）

▲85度Ｃ大陸門市。（圖／大陸網站 百度）

針對85度C指控，光明公司則反駁「85℃」僅是優倍系列鮮牛奶在生產加工時，使用了「巴氏殺菌技術」，他們的工藝參數是85℃、15秒，因此在牛奶產品的包裝盒上標注85℃是一種善意、合理的描述性使用。

儘管光明強調，85℃是溫度數值，描述的商品加工工藝特點，不是商標意義上的使用，但一審仍判決他們敗訴。但誰也沒想到二審判決大逆轉，法官認定85℃的商標與溫度標準表達方式「存在顯著區別」，他認為，當85℃被當作溫度來表示時，商標保護也要受到一定的限制。

針對兩岸食品業對決公堂，二審判決出爐後，大陸網友則一面倒調侃85度Ｃ，有人表示「如果85°C贏了，那麼故宮里乾清宮牌匾『正大光明』就該撤下，因為它侵犯了正大集團和光明集團的註冊商標。」；也有人認為，「就光明的知名度，還需要沾85度C的光？」。

此外，也有網友點名兩個品牌的名氣，強調「光明的品牌要比85度C出名，品牌誕生將近70年，85度C品牌才10幾年，明顯是後者想借題炒作自己。」

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關鍵字：85度C,侵權,光明,特派現場,上海,85℃,巴氏殺菌

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