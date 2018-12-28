「太平洋Pacific」商標爭議　法院判SOGO董座總經理無罪

▲SOGO百貨商標爭議，董事長黃晴雯等人被控侵犯著作權，台北地方法院判決無罪。（圖／資料照／記者陳雕文翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

遠東集團入主太平洋SOGO百貨後，太平洋建設創辦人章民強認為，SOGO百貨持續使用「太平洋SOGO」，但章家早已取得「太平洋Pacific」的商標權，提告SOGO董事長黃晴雯等人違反商標法。台北地方法院宣判，黃晴雯及SOGO總經理汪郭鼎松無罪，全案可上訴。

根據檢方起訴，章民強於16年前退出太平洋百貨經營權，不滿接任者持續使用「太平洋Pacific」商標，2014年10月，向經濟部智慧財產提起商標評定，智財局認為，新舊商標太相近，要求SOGO撤銷「太平洋」3字。SOGO不服，提起訴願，2015年智財局仍維持原處分，因此改提行政訴訟。

2017年1月，最高行政法院認定SOGO敗訴，9月SOGO更名為「遠東SOGO」，但章民強認為，1月就做出的判決，SOGO直到9月才更名，違法使用商標超過半年，向台北地檢署提起違反商標法告訴，對象包括黃晴雯、汪郭鼎松。北檢於12月將2人起訴。

黃晴雯及委任律師強調，「太平洋SOGO」商標自1987年就使用，但章家在用了10多年後才註冊，2017年3月，黃晴雯等人才被通知商標撤銷，但包括申請新商標等都需要花時間，並沒有故意侵犯著作權。