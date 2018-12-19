消失的貴婦奈奈告人侵權求償300萬　律師被關注「做白工？」

記者楊佩琪／台北報導

本名蘇陳端的知名網紅「貴婦奈奈」疑似與丈夫、公公等人捲款潛逃國外風波還沒停，上午台北地方法院針對貴婦奈奈告時尚美人網路館，違法侵權求償300萬案開庭。外界好奇，人都跑了，幫他打官司的律師有拿到律師費嗎？對此，委任律師伍徹輿表示，這部分由事務所處理，被告的時尚美人方面則表示相當無奈。

▲貴婦奈奈涉嫌捲款潛逃國外，但國內還有官司且告人侵權。律師表示，只能繼續走完程序。（圖／記者楊佩琪攝）

開庭結束，伍徹輿被問到是否還有和貴婦奈奈聯繫，他表示，直到上一次開庭，也就是7月時，都還有以電子郵件、電話等方式聯絡，但確實近日都無法聯繫上，以電子郵件告知訴訟細節，也未得到回信，對於貴婦奈奈的行蹤下落完全不知情。

媒進一步詢問律師費用是否有確實付款？會不會白做工？，伍徹興則表示，此業務由事務所處理，他領的是月薪，因此不會有影響，既然訴訟都已告一段落，還是會待判決結果出爐後，由事務所決定下一步該如何處理。

全案起因貴婦奈奈於2009年4月21日，受邀為時尚美人網路館開站記者會站台。根據時尚美人委任律師王智灝表示，雙方簽訂的是「無名契約」，貴婦奈奈也同意，記者會照片將可由時尚美人日後自行使用，當時也付了1萬3000元站台費。

▲貴婦奈奈提告侵權並求償300萬，時尚美人網路館委任律師轉述，提告根本不合法，也很無奈。（圖／記者楊佩琪攝）

沒想到2012年收到貴婦奈奈的律師函，強調時尚美人未經同意使用照片作為其他活動的廣告宣傳，已涉犯侵權，要求撤除所有相關照片及使用「貴婦奈奈」為名的相關文宣，2017年貴婦奈奈又對時尚美人提起民事告訴，並求償300萬元。

王智灝表示，收到律師函後，避免再起爭議，已善意撤除網站、車體廣告、活動海報等相關文宣，但明明簽約時貴婦奈奈也同意照片可供時尚美人日後持續使用，不解為何突然又要提告，覺得相當無奈。

由於貴婦奈奈與丈夫創立的「杏立博全」醫美診所無預警倒閉，夫妻倆被控涉嫌捲款潛逃，持續失聯至今，與時尚美人的官司該怎麼打下去，反而比案件本身還受到關注，就連法官也很好奇。

伍徹輿則向法官表示，全案歷時1年多，原本可以了結的卻因為換法官又拖延，既然訴訟已近尾聲，律師方面將持續走完程序。法官諭知將在2019年1月11日下午5點宣判。