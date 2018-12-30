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北海岸石門洞「看夕陽、踩小人」　天籟酒店歡度2019好運旺

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▲ 北海岸石門洞看夕陽踩小人 天籟酒店歡度2019好運旺。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供）

▲ 北海岸石門洞「看夕陽、踩小人」，天籟酒店歡度2019好運旺。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供）

記者郭世賢／新北報導

再過一天就要正式進入2019年，除了追曙光迎接新氣象外，您也可以選擇到石門洞看夕陽、踩小人除惡運向2018好好道別。陽明山天籟渡假酒店特別設計「啦那喲莎．8102」專案，帶領遊客一起欣賞北海岸必遊特色景點「石門洞」，在夕陽餘暉中踩小人除惡運，並寫下2019年願望，希望新的一年可以好事來、壞事除，心想事成好運旺。

陽明山天籟渡假酒店以「土地共生、在地共好」為品牌理念，為了讓更多遊客認識金山之美，推出許多逍遙半日遊活動，其中「啦那喲莎．8102」跨年專案，結合「石門洞」經典美景，邀請遊客一起在夕陽餘暉中踩小人除惡運，並寫下2019新年新願望祈福，若天候不佳，則將石門洞行程調整為象徵祈福平安、可以帶來好運的「捕夢網DIY」活動，讓遊客親手創造幸福。

▲ 北海岸石門洞看夕陽踩小人 天籟酒店歡度2019好運旺。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 北海岸必遊特色景點「石門洞」。（圖／記者郭世賢攝）

陽明山天籟酒店表示，為了增添跨年倒數歡樂氣氛，12月29日起至12月31日止在絢彩廳享用自助晚餐，除可感受東潮樂團的現場演唱魅力外，還可參加「好運轉轉樂」活動，獎項內容包括風雅湯屋券、草山客房住宿券等，每日將抽出3位幸運兒。

另外，12月31日晚上10點半開始，在藍鵲閣也準備了一連串新年A好康遊戲，包括舉旗爭霸戰、賓果連線等，每人只要499元，就可為新年贏得好手氣，並且品嚐精緻雞尾酒點心，一起與台北101同步連線倒數迎接2019到來。

如果您以為活動就此結束，那可就大錯特錯！根據日本研究調查，成功者大多屬晨型人，例如：微軟創辦人Bill Gates、Facebook創辦人Mark Zuckerberg、香港首富李嘉誠等，因此，為鼓勵迎新早起，天籟推出「迎新第一泡早鳥免費送」活動，凡1月1日早上7點鐘在歐風館休閒櫃檯報到的前50名遊客，即可享免費泡湯福利，歡迎大家一起沐浴湯泉、徜徉山林，讓晨起成為新生活。

▲ 北海岸石門洞看夕陽踩小人 天籟酒店歡度2019好運旺。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供）

▲▼ 北海岸石門洞「看夕陽、踩小人」，天籟酒店歡度2019好運旺。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供，下同）

▲ 北海岸石門洞看夕陽踩小人 天籟酒店歡度2019好運旺。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供）

▲ 北海岸石門洞看夕陽踩小人 天籟酒店歡度2019好運旺。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供）

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關鍵字：天籟,跨年,泡湯,石門洞

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