高中教官失物招領！男學生抬頭一看「羞恥2字」全夾緊腿　6000網笑噴

▲「皮包」2字顛倒就很尷尬了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

讀書時期在校內撿到東西，都會一併送到教官室找尋遺失者。某所高中教官室則是利用「電視螢幕」公告的方式，請讓學生來認領，但螢幕清卻跑出尷尬的2字，讓學生都羞愧了，沒有人敢進教官室認領；電視公告還爆紅網路，讓網友紛紛留言笑說，男學生全夾起腿了。

從網友PO在「爆廢公社」照片可見，高掛天花板角落的電視機只有短短3行字，寫著「教官室公告：有遺失包皮同學請至學務處認領」，其中有2字越看越不對勁，根本是寫反了，正確應該是「皮包」。原PO還在貼文上大笑表示，「是哪個男生不小心弄丟了。」

▲老司機貼出在家「割皮神器」。（圖／翻攝自爆廢公社）

超狂失物招領，引來6000多名網友按讚討論說說，「誰割完到處丟的？！」、「不知道是不是在美勞課的時候弄丟的」、「可能是校門口那家四神湯老闆掉的」、「蛋蛋的哀傷...XD」、「醫療廢棄物亂丟是違法的哦」、「教官累了嗎？」、「沒人認領就拿去做四神湯了吧」、「3天沒人認領就要繳去廚房煮湯了」、

還有人推薦幾種方式能找到失主，「看哪位男同學走路外八就知道了」、「循著血跡就能找到失主」、「沒人認領，是不是全校男生要脫褲子檢查」、「走路腳開開那位就是失主了」、「看哪個同學覺得冷的，就他掉的......」，留言整個大歪樓。

也有網友分享自己的經驗說，有一次前往木柵某學校做電力巡檢，不小心看到總務處的學校設備故障登記簿，「上面寫著『淫（飲）水雞（機）出水不順』，這是手寫的本子，當下真的很替他國文老師擔心。」

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