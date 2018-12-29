吃藥狂哭！母一拿「橘綠小鳥包」…兒秒笑吞了　家長全讚嘆：好吃到裝病

▲網友大推這款「橘綠小鳥包」，吃起來有一種橘子味。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「根本是果汁吧......超級好吃！」三重一名女網友感冒後覺得喉嚨怪怪，變到藥局買治痰的藥，結果一吃瞬間愛上，口味猶如果汁一樣超好喝，讓她上網PO文分享，引來3000多名網友讚爆說，家裡孩子原本看到吃藥都會哭，看到這包直接就不哭了。

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，藥包上顯目的圖片，是1隻張開翅膀、眼睛很大的小鳥，最右上角寫著共有「3g」的藥粉。但千萬不要小看這一小包，可是讓原PO瘋狂地說，去藥局買完吃下，「這個化痰藥根本是果汁吧......超級好吃。」

▲有直接吃與泡水兩種食用方式，網友還討論起哪種比較愛。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看了紛紛留言大推說，「味道很像維他命的發泡錠」、「1包5塊錢，我感冒時都會買，藥局有一陣子還大缺貨咧」、「超好吃！橘子口味」、「懷孕時感冒醫生也開這個，我也是覺得這也太好吃了吧」、「從小最愛吃也最不怕的藥！沒水也無所謂啦」、「橘色的是小包的，份量比較少小朋友吃的」、「連我阿嬤也喜歡」、「裝病都是為了她」。

一名媽媽還大爆料說，「兒子自從喝過小鳥跟過敏的長期藥香蕉藥水後，就變得超愛吃藥，說要看醫生超開心，看我吃藥就坐在旁邊等吃藥= =沒他的還會說『我呢？吃藥才會健康長大啊！』......媽媽聽完白眼快抽筋。」

其他當爸媽的網友根本把這藥包當作「神藥」，只要拿出這包，秒把小孩說服，「我兒子也很愛吃，明明已經好了，還一直跟我要...」、「我女兒也超愛！！！都要橘子果汁」、「我小孩超愛吃，只要當次看診拿藥，有化痰粉就一律乖乖吃藥」、「我兒子很愛跟阿嬤搶著吃」、「女兒好愛，根本當糖吃...拿來配藥」、「我女兒都直接說果汁粉」。

＊貼心提醒：藥物千萬不要亂服用，建議仍需先詢問醫師意見，才能讓身體更快恢復健康。

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▼好吃到都收集起來了。（圖／翻攝自爆廢公社）



▼一名家長自爆吃孩子的XD。（圖／翻攝自爆廢公社）