讓她美美的出國玩！婆婆深夜「激美光療」邊狂聊　媳婦：我們是姊妹淘

▲婆婆親自幫她做美甲。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

婆媳關係在婚姻生活中是道難解題，但這位人妻和婆婆感情超好，就像姊妹淘一樣，日前婆婆為了讓她美美的出國玩，親自幫她做光療，就這樣婆媳倆在深夜裡，邊弄邊狂聊生活瑣事，讓上萬網友羨慕不已，直呼「好幸運好幸福喔！」

人妻在爆廢公社自豪地說，「有婆婆像這樣，幫要出國的媳婦做光療的嗎？大半夜的，孩子老公都睡了，我們兩個在客廳嘰嘰喳喳，討論要做什麼花色，跟平常一樣閒聊生活中大小事，然後幫我做了這麼專業的指甲，讓我漂漂亮亮出國玩。」

人妻表示，不管是老公、公婆、大姑還是大婆，對她都疼愛有加，她甚至直言，「她根本不是婆婆，也不是另一個媽，她根本是我的姐妹淘阿。」

大票網友對於如此融洽、甚至親密的婆媳關係，也不禁投以羨慕的眼神，紛紛表示「想知道你上輩子燒什麼牌子的香，我這輩子要每天照三餐燒」、「可見得妳也是一個好媳婦，才會有疼愛妳的婆婆，恭喜妳」、「妳上輩子應該是拯救了全宇宙」、「要好好珍惜」、「太閃的婆媳文」。

而po文也釣出不少幸運媳婦，分享道「我的婆婆也是超級好婆婆，不對是姊妹才對，我們無話不談，我的老公還會因為婆婆對我好而吃醋」、「我跟妳一樣耶！我公公、婆婆、大伯、大姑對我超好，全家對我最不好的是我老公，最會噹我，而我也是小孩一直生，生了三個兒子」、「我也有一個好婆婆可以跟我喇豬屎，說什麼都沒關係！超自在」。